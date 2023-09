Nei mesi scorsi tutto il mondo ha imparato a conoscere il nome di Evgenij Prigozhin, il capo del gruppo dei mercenari della Wagner che ha messo paura a Vladimir Putin con un’improvvisa marcia arrestatasi a pochi chilometri da Mosca. L’operazione degli uomini della Wagner si è fermata dopo un intervento dello stesso Putin e qualche settimana più tardi Prigozhin è morto in un tragico incidente aereo.

Putin e la nomina al vice di Prigozhin: la decisione

Nelle ultime ore, il nome di Evgenij Prigozhin è tornato a rieccheggiare in Russia. In maniera forse anche soprendente, Vladmir Putin ha deciso di affidare all’ex braccio destro del fu leader della Wagner, la nomina di capo di un nuovo gruppo di volontari. Il nome del leader prescelto è Andrei Troshev e i suoi nuovi volontari saranno inviati in Ucraina per proseguire il conflitto che ormai da quasi 600 giorni va avanti nell’Est Europa.

Putin e la nomina al vice di Prigozhin: le dichiarazioni

“Ti chiedo di allestire un’unità di volontari in grado di svolgere varie missioni di combattimento, principalmente nella zona delle operazioni militari speciali” – sarebbe stata questa la richiesta formulata da Putin a Troshev, come riporta anche l’agenzia di stampa Interfax. In particolare, il gruppo sarà inviato a combattere nelle aree del Donbass e nella regione di Zaporizhzhia.