Secondo un exit poll della televisione di Stato Primo Canale, le elezioni in Russia sono state vinte da Putin con l'87,8% dei voti

Vladimir Putin avrebbe vinto con l’87,8% dei voti alle presidenziali russe secondo i primi exit poll.

Notizie sulle elezioni di Vladimir Putin in Russia

Secondo la Tass ha riferito che l’affluenza alle urne di persona ha raggiunto il 73,33% alla chiusura dei seggi. Inoltre, i dati degli exit poll, citati dall’agenzia Tass, affermano che Vladimir Putin ha vinto le elezioni presidenziali russe con l’87,8% dei voti.

«L’Occidente ha fallito nel suo tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali in Russia», ha affermato il ministero russo degli Esteri citato dalla Tass.

La vittoria di Vladimir Putin

Con la seguente vittoria, Vladimir Putin, manterrà il governo della Russia per i prossimi sei anni, ricoprendo il ruolo di presidente della Federazione per il terzo mandato consecutivo.

L’unico elemento per misurare il dissenso, si era ripetuto sarebbe stata l’astensione, ma non è stato così. Le scommesse sono state raggiunte: portare alle urne più del 70% degli aventi diritto e ottenere l’80/85% dei consensi, come prefisso dal Cremlino.

I risultati ottenuti dai tre candidati alle elezioni russe insieme a Vladimir Putin

I tre candidati che correvano contro Vladimir Putin hanno ottenuto percentuali ciascuno al di sotto del 5%. Il candidato comunista Kharitonov è dato al 4,7%, quello di Gente Nuova, Davankov, al 3,6% e quello del Partito liberaldemocratico Slutsky al 2,5%.