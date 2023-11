Il neonato, di appena due mesi, si trovava in grave pericolo di vita quando è strato trasferito d’urgenza da Lecce a Genova.

Volo sanitario da Lecce a Genova salva la vita ad un neonato

Il velivolo dell’Aeronautica Militare ha trasportato il bambino all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Proprio in virtù della situazione di urgenza è stato utilizzato un C130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, in grado di caricare al suo interno anche l’ambulanza. Il velivolo è decollato dall’aeroporto pugliese nel primo pomeriggio di oggi.

La richiesta di soccorso

Per tutto il viaggio il bambino è stato assistito da un’equipe medica e dalla madre. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla prefettura di Lecce. La richiesta è stata poi inoltrata al Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare che ha attivato la 46ª Brigata Aerea di Pisa. Una volta atterrato all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, l’ambulanza ha subito portato il piccolo paziente all’Istituto Giannina Gaslini, per il ricovero.

L’intervento dell’Aeronautica

L’Aeronautica Militare mette a disposizione dei cittadini diversi reparti di volo, affinché si riesca a prestare soccorso a chiunque, con qualsiasi condizione climatica. Il volo sanitario urgente è fondamentale anche per il trasferimento di organi, equipe mediche o ambulanze, come in questo caso. Oltre alla 46ª Brigata Aerea di Pisa sono attivi anche gli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.