Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme: l’attaccante pubblica le foto su Instagram

Pace fatta tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L'attaccante ha chiesto un permesso per motivi familiari al Paris Saint-Germain e raggiunto la moglie a Milano.

È tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi dopo che per tutta la giornata di domenica 17 ottobre si sono rincorse le voci sulla presunta rottura tra i due.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme: “Hai rovinato un’altra famiglia”, aveva scritto lei

Per ventiquattro ore, la coppia è stata nuovamente protagonista del gossip internazionale. Nella serata di sabato 16 ottobre, Wanda Nara aveva pubblicato una storia su Instagram. “Hai rovinato un’altra famiglia per una t…a”, aveva scritto sul social network, confermando le voci che parlavano di una crisi tra lei e il marito.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme: l’attacante ha ottenuto un permesso per motivi familiari per tornare in Italia

Nella mattinata di domenica 17 ottobre, Wanda Nara aveva lasciato Parigi per tornare a Milano insieme ai figli, ma è stata raggiunta da Mauro Icardi, che ha chiesto un permesso per motivi familiari al Paris Saint-Germain per rimanere in Italia con la moglie almeno per qualche ora.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme: lui le ha fatto gli auguri per la Festa della mamma

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno mostrato sui social network l’armonia ritrovata.

L’attaccante ha prima pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto in cui abbraccia la moglie, poi le ha fatto gli auguri per la Festa della mamma (che in Argentina nel 2021 viene festeggiata proprio il 17 ottobre).