I casi confermati di West Nile Virus aumentano in Italia: in una sola settimana, sono lievitati da 6 a 25. I dettagli.

West Nile Virus, aumentano a 25 i casi in Italia

I casi confermati di pazienti infetti dal West Nile Virus (Wnv) sono saliti a 25 in Italia. I primi contagi sono stati registrati a partire dallo scorso maggio. Stando ai dati del bollettino diffuso il 27 luglio, i casi accertati erano 6, con un soggetto deceduto in Lombardia. Al momento, alla luce dei tati aggiornati, le provincie in cui il virus sta circolando sono 34 e si trovano in 7 diverse Regioni ossia Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato giovedì 3 agosto dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

I dati

Secondo quanto riferito dall’Iss, dei 25 casi registrati, 15 si sono manifestati con forma neuroinvasiva (4 in Piemonte, 4 in Lombardia, 7 in Emilia-Romagna), 6 sono stati individuati tra donatori di sangue (1 in Piemonte, 4 in Lombardia, 1 in Emilia-Romagna), 4 con febbre (3 in Lombardia, 1 in Veneto).

Il primo caso di Wnv della stagione è stato scoperto in Emilia-Romagna a luglio, in provincia di Parma. Quasi contemporaneamente, è stata notificato un caso di Usutu virus in Piemonte, in provincia di Novara.