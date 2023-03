Whatsapp, in arrivo vocali ascoltabili una sola volta

L’app di messaggistica più famosa del mondo ha in serbo un nuovo ed interessante aggiornamento. Meta ha fatto sapere, infatti, di essere al lavoro per regalare ai suoi milioni di utenti una nuova importante funzione per le note vocali di Whatsapp.

Whatsapp, in arrivo l’aggiornamento sulle note vocali

Vi è mai capitato di inviare una nota vocale che vorreste fosse ascoltata una sola volta? Beh, fino a questo momento su Whatsapp non era possibile farlo. Questa funzione, già introdotta per le immagini qualche mese fa, ha riscosso parecchio successo e a breve potrebbe diventare realtà anche per i messaggi vocali. Non solo, in futuro se tutto andrà secondo i piani di Meta, gli utenti avranno la possibilità di inviare anche i semplici messaggi di testo leggibili una sola volta.

Tutte le novità di Whatsapp e la data di uscita dell’aggiornamento

Secondo quanto emerso, Meta, oltre agli aggiornamenti di cui si è parlato nelle righe precedenti, sta pensando di modificare ancora l’usabilità della sua app di riferimento per i messaggi. Prossimamente, infatti, si potranno mandare anche brevi videomessaggi su Whatsapp. Se la data dell’aggiornamento delle note vocali non è ancora stata ufficializzata, ma dovrebbe essere fissata a breve, per quest’altra novità, invece, si dovrà aspettare un po’ più di tempo.