WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni cellulari: quali

La famosissima applicazione di messaggistica, WhatsApp, non sarà più disponibile per diversi modelli di cellulare: interessati anche gli utenti di IPhone 5

Ben presto alcuni consumatori non potranno più avere ed utilizzare WhatsApp sui propri smartphone.

Meta ha preso la decisione: l’applicazione di messaggistica più famosa del mondo non sarà più disponibile per alcuni dispositivi dal 1 gennaio 2023.

WhatsApp non funzionerà più su alcuni vecchi dispositivi: l’impatto sui consumatori

Dal prossimo 1 gennaio, ben 49 modelli di smartphone diversi dovranno dire addio a WhatsApp. La decisione di Meta è ormai definitiva, l’azienda ha deciso di non investire più su questi modelli ormai obsoleti con nuovi aggiornamenti.

I cellulari in questione, quindi, non saranno più compatibili con l’app di messaggistica più utilizzata nel mondo. Tra i cellulari interessati è presente anche un pezzo “storico”, quell’iPhone 5 che, circa 10 anni fa al momento del suo debutto sul mercato, aveva stupito tutti per le sue funzioni per l’epoca molto avanzate.

La lista degli smartphone interessati

Ecco la lista completa degli smartphone che non potranno più supportare WhatsApp dal 1 gennaio 2023: