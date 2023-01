William e Kate dopo il libro di Harry: prima uscita pubblica

Dopo l’uscita del libro del principe Harry, William e Kate Middleton hanno partecipato alla prima uscita pubblica.

La duchessa ha lanciato una frecciatina neanche troppo velata al cognato.

William e Kate dopo l’uscita del libro di Harry

L’uscita del libro Spare del principe Harry non ha suscitato nessuna reazione plateale tra i membri della famiglia reale. Questa sorta di omertà era prevedibile, ma si può comunque leggere tra le righe degli atteggiamenti che la Royal Family ha avuto nella prima uscita pubblica. A rompere il ghiaccio sono stati William e Kate Middleton, che hanno partecipato ad un incontro all’Open Door Charity di Birkenhead per parlare di salute mentale.

La frecciatina di Kate Middleton ad Harry

William e Kate hanno incontrato alcuni ragazzi che hanno scelto la strada della musica per affrontare disturbi e blocchi psicologici. Uno di loro ha così spiegato i risultati positivi raggiunti con questa modalità di ‘terapia’: “Fare musica e lasciar emergere i nostri sentimenti è meglio che parlarne in un contesto clinico. Posso metterlo in parole“. Pronta la risposta della Middleton:

“Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili”.

William contro la terapia di Harry

Secondo i tabloid inglesi, la risposta di Kate è una frecciatina ad Harry. In più passaggi del libro, infatti, il principe racconta della spinta che gli ha dato la psicoterapia nel capire la strada da percorrere. Non solo, il duca di Sussex sostiene che il fratello William non abbia mai apprezzato il suo percorso, sottolineando che su di lui ha avuto un “effetto da lavaggio di cervello“.