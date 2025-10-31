X Factor 2025: Amanda lascia il palco dopo il Tilt, ecco cosa è successo!

La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha portato con sé emozioni forti e performance indimenticabili. Dopo l’eliminazione dei Copper Jitters nella scorsa settimana, l’attenzione si è concentrata su Amanda, che ha affrontato il duro confronto finale. Questo episodio ha visto esibizioni avvincenti, giudizi critici e momenti di adrenalina pura.

Le esibizioni sul palco

La serata è iniziata con Amanda, che ha cantato il brano No Time To Die di Billie Eilish, ricevendo gli applausi dei giudici. Paola Iezzi ha sottolineato la crescita vocale di Amanda, mentre Achille Lauro ha elogiato la scelta della canzone da parte di Jake La Furia, il suo giudice. Gabbani ha evidenziato come Amanda abbia superato le sue insicurezze, esprimendo soddisfazione per la performance.

Le altre esibizioni

Non è stata solo Amanda a brillare. Altri concorrenti come Tellynonpiangere, Rob e Layana hanno offerto performance memorabili. Tellynonpiangere ha interpretato Abissale di Tananai, mentre Rob ha cantato Ti sento dei Matia Bazar. Layana ha chiuso la prima manche con un brano dei CCCP, portando sul palco la sua energia unica.

Il momento del ballottaggio

La competizione si è intensificata nella seconda manche, dove EroCaddeo ha aperto con una canzone di Tiziano Ferro, seguito da Michelle che ha cantato Next To Me degli Imagine Dragons. La tensione è aumentata quando Amanda e Michelle sono state dichiarate le meno votate, costrette a sfidarsi in un ballottaggio. Entrambe hanno portato i loro cavalli di battaglia, ma i giudici non sono riusciti a raggiungere un consenso, dando vita al Tilt.

Decisioni difficili per i giudici

La scelta finale dei giudici ha visto un’assegnazione divisa: Jake La Furia e Achille Lauro hanno optato per salvare Amanda, mentre Francesco Gabbani e Paola Iezzi hanno deciso di sostenere Michelle. Questo conflitto ha portato a un’ulteriore chiamata al pubblico, ma alla fine Amanda ha dovuto lasciare la competizione, visibilmente commossa e grata per l’esperienza.

Il futuro dei concorrenti

Con l’eliminazione di Amanda, la competizione prosegue con dieci talenti ancora in gara. I concorrenti rimasti sono Tomasi e Delia dal team di Jake La Furia, Viscardi, Rob e Mayu dal team di Paola Iezzi, Layana ed EroCaddeo dal team di Achille Lauro, e Tellynonpiangere, Michelle e PierC dal team di Francesco Gabbani. Ognuno di loro ha dimostrato di avere il potenziale per sorprendere in futuro.

Questo episodio di X Factor 2025 ha dimostrato ancora una volta quanto sia imprevedibile il mondo della musica e delle competizioni. I concorrenti continuano a sfidarsi con passione, e il pubblico attende con interesse la prossima puntata. La sfida continua, e l’emozione di X Factor è appena iniziata.