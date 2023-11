Abbinare uno stile riconoscibile alle imprescindibili doti canore, lo sappiamo, è fondamentale per diventare un artista di fama. Dargen D’Amico lo sa e, probabilmente anche per qeusto motivo, non si separa mai dai suoi amati occhiali da sole. Questo, però, non è l’unico motivo per cui il giudice di X Factor 2023 va sempre in giro con le lenti scure agli occhi: a spiegare la particolare scelta stilistica è stato lui stesso in un’intervista.

Gli occhiali da sole di Dargen D’Amico

Perché Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali scuri? Una delle domande più gettonate quando si parla dell’attuale giudice di X Factor a cui lui stesso aveva risposto, con un pelo di ironia, in una vecchia intervista. “Cosa nascondono i tuoi occhiali?” – era la domanda – “Tanta voglia di essere me stesso” – diceva Dargen. Il motivo, come anticipato, non è solo legato allo stile nell’apparire, ma è anche pratico: “In primo luogo la luce mi da molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi.” Infine, Dargen è tornato sulla questione: “Io uso gli occhiali come segno distintivo al contrario: mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro”.