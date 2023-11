Una nuova coppia starebbe per nascere nella casa del Grande Fratello. Sembra che ci siano pochi dubbi sul flirt tra Letizia Petris e Paolo Masella, tenendo conto inoltre delle ultime dichiarazioni da parte della concorrente: “Provo qualcosa per lui”. Sembra che la giovane fotografa abbia deciso di lasciare il fidanzato Andrea Contadini, al fine di godersi al meglio la sua permanenza nel reality.

Letizia Petris si è lasciata con Andrea?

Letizia Petris avrebbe compiuto una scelta significativa nella sua vita sentimentale, decidendo di porre fine alla sua relazione con il fidanzato di lunga data, Andrea Contadini, per esplorare meglio il suo rapporto con Paolo Masella. Secondo le informazioni riportate da fonti affidabili come Biccy, la giovane fotografa avrebbe comunicato la sua decisione in un messaggio confessionale.

La confessione di Letizia Petris

Oltre ai sentimenti che ha iniziato a nutrire per Paolo Masella, Letizia avrebbe condiviso la motivazione alla base della sua decisione. Nella confessione, avrebbe espresso il desiderio di concedersi qualcosa di più, riconoscendo che merita una vita sentimentale più appagante e soddisfacente per se stessa.

Letrizia Petris a Rosy Chin: “Non so come andrà”

Letizia Petris ha spiegato nel corso di un confronto con Rosy Chin: “Sento delle cose per Paolo, non posso negarlo. Lui lo sapeva già da ieri. Non so come andrà, ma voglio vivermela. So cosa merito. L’amore che mi dà Paolo, le attenzioni, la cura, è quello che sento quando gli sono vicino, è importante per me”.