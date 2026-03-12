Un insolito episodio ha scosso Osaka: un enorme tubo d’acciaio è emerso improvvisamente dal terreno, bloccando una strada e creando disagi al traffico, sorprendendo cittadini e autorità locali.

“È spuntato dalla strada”. Caos ad Osaka: enorme tubo di acciaio alto 13 metri blocca tutto

Un gigantesco tubo d’acciaio è improvvisamente emerso dal terreno nel quartiere Umeda di Osaka, vicino alla stazione JR Osaka e alla stazione Hankyu Osaka-Umeda, sorprendendo residenti e automobilisti nelle prime ore del mattino. L’evento si è verificato mercoledì 11 marzo 2026 intorno alle 6:50, quando un passante ha notato la struttura che si sollevava dal suolo fino a un’altezza di circa 13 metri. Il tubo, lungo 27 metri e con un diametro di 3,5 metri, faceva parte di un progetto di gestione delle acque piovane e prevenzione delle inondazioni.

La polizia ha immediatamente transennato la zona e chiuso tratti della strada Shin-Midosuji e delle vie limitrofe, causando rallentamenti significativi durante l’ora di punta. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma frammenti di asfalto e cemento caduti dal cantiere hanno reso necessario l’intervento urgente di squadre dei vigili del fuoco e tecnici specializzati.

Enorme tubo di acciaio alto 13 metri blocca tutto: l’intervento delle autorità e gestione del caso

Le autorità locali hanno spiegato che il sollevamento del tubo è stato causato dalla galleggiabilità delle acque sotterranee accumulate alla base dopo il drenaggio interno del giorno precedente, combinata con la perdita di attrito con il terreno circostante. La struttura era stata progettata per stabilizzare il suolo durante gli scavi e collegare un tubo fognario esistente a un serbatoio temporaneo per l’acqua piovana, utilizzato in caso di traboccamenti. Operai e tecnici hanno agito rapidamente, riducendo gradualmente l’altezza del tubo mediante iniezioni controllate d’acqua e miscele cementizie per ripristinare la stabilità.

L’altezza della struttura è stata riportata a circa 1,6 metri, permettendo la riapertura parziale della strada. Le autorità hanno annunciato che la parte residua del tubo sarà tagliata e rimossa, e che continueranno le verifiche sul cantiere per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori incidenti.