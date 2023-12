Xi Jinping promette la riunificazione di Taiwan e si esprime su economia e pace nel discorso di fine anno.

Riunificazione di Taiwan

Nel suo discorso di fine anno, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato con determinazione che la Cina “sarà sicuramente riunificata“, aggiungendo un’ulteriore enfasi sul legame comune che tutti i cinesi dovrebbero condividere per il rinnovamento della nazione. Queste dichiarazioni hanno riacceso l’attenzione sulla questione di Taiwan, sottolineando la volontà della Cina di perseguire la riunificazione come un “inevitabile passaggio storico“.

Unire gli sforzi per un obiettivo comune

Xi Jinping ha sottolineato l’importanza di unire gli sforzi di entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan per raggiungere questo obiettivo, richiamando un senso di orgoglio nazionale e collaborazione per realizzare ciò che vede come una parte essenziale della storia e dell’identità cinese.

Una riflessione sulla situazione economica

Il presidente ha, inoltre, fatto un’ampia riflessione sull’economia nazionale, enfatizzando la resilienza e il dinamismo che hanno caratterizzato l’andamento economico della Cina durante l’anno appena trascorso. Una menzione speciale è andata al settore della produzione nazionale dei telefoni cellulari, che ha contribuito al fervore dello sviluppo economico.

Xi Jinping si è espresso sulla pandemia

Riguardo alla gestione della pandemia, ha affermato che il controllo della situazione sanitaria si è stabilizzato nel Paese. Questo commento è arrivato dopo un periodo di lotte e di sforzi compiuti dal governo cinese per contenere e gestire l’impatto del Covid-19 sulla popolazione e sull’economia.

Un appello per la pace

Oltre a concentrarsi sugli affari interni, Xi Jinping ha lanciato un appello alla pace globale, evidenziando il valore che la nazione cinese attribuisce alla stabilità internazionale. Ha espresso il desiderio e l’impegno del suo Paese nel lavorare con la comunità internazionale per costruire un futuro condiviso, promuovendo la cooperazione e la costruzione di una comunità globale più armoniosa.