Terremoto in Cina, proseguono le ricerche dei dispersi: 131 morti e 980 feriti

Le ricerche dei dispersi proseguono ininterrottamente da due giorni: il bilancio di morti e feriti del terremoto in Cina

L’area di Gansu, nel nord della Cina, è stata scossa da un terribile terremoto di magnitudo 6.1 che ha avuto conseguenze devastanti. Le ricerche dei dispersi proseguono ininterrottamente, ma sono rese complicate dal meteo avverso e dal clima rigido di questo momento dell’anno. Nel frattempo, il bollettino si fa sempre più nero.

Terremoto in Cina: sale il numero di morti e feriti

Con il proseguo delle ricerche, il bollettino del terremoto in Cina, purtroppo, continua ad essere aggiornato. Al momento, secondo le informazioni che arrivano da media locali, il sisma avrebbe causato la morte di 131 persone, a queste si devono aggiungere poi altre 980 che sono rimaste ferite. Ma come è possibile che un terremoto di questa entità abbia causato danni tanto importanti? Lo spiega lo scienziato Li Haibing: “Si è trattato di un sisma superficiale. Pertanto, ha causato maggiori scosse e distruzioni, anche se la magnitudo non era grande”.

Terremoto in Cina: il meteo avverso e le ricerche

A complicare ulteriormente le cose, bisogna anche aggiungere le condizioni avverse del meteo. Nelle ore centrali della notte, infatti, tutta l’area geografica in questione arriva a toccare temperature minime comprese fra i -15 e i -9 gradi. Più di 4 mila vigili del fuoco sono stati chiamati a raccolta, ma necessitano di pesanti cappotti, stufe e generatori che possono aiutare a combattere il freddo.