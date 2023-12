Terremoto in Cina, avvertita scossa di magnitudo 6.1 a Linxia

Paura in Cina, rilevata scossa di terremoto di magnitudo 6.1 a Linxia

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata rilevata lunedì 18 dicembre a Linxia, in Cina. Il sisma è stato avvertito dai residenti.

La terra trema in Cina: l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 a Linxia. Il sisma ha avuto una profondità di 12 chilometri.

Nella giornata di lunedì 18 dicembre, alle 15:59:32 UTC, corrispondenti alle 16:59:32 ora italiana e alle 23:59:32 ora locale cinese, l’INGV ha segnalato di aver localizzato una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 nei pressi della città-contea di Linxia.

A seguito delle verifiche condotte dall’istituto, è emerso che l’epicentro del fenomeno sismico ha avuto epicentro con coordinate corrispondenti a una latitudine di 35.5990 e a una longitudine di 102.7720. L’ipocentro, invece, è stato pari a 10 chilometri.

Caratteristiche del sisma

Data la magnitudo, il sisma è stato avvertito in modo distinto dalla popolazione in zona. Stando alla scala Richter, un evento sismico con magnitudo pari o superiore a 6 è classificato come terremoto “forte”. Nello specifico, viene descritto nel seguente modo: “Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata”.