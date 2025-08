Nuove tensioni all’interno della famiglia Carrisi, con protagonista il figlio di Al Bano e Romina, Yari, e una storia da lui pubblicata su Instagram che sembra riferita a Loredana Lecciso, attuale compagna del padre. Ecco cosa è successo.

Yari Carrisi, la brutta frase contro Loredana Lecciso: cos’è successo

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina, è finito al centro di un polverone mediatico.

Il 52enne ha infatti pubblicato su Instagram una storia che, stando a quanto riportato dal Settimanale Chi, con tanto di screenshot, aveva come obiettivo l’attuale compagna del padre, Loredana Lecciso. Yari ha infatti pubblicato una foto di un crocifisso con sotto uno scatto che ritrae il padre assieme a Loredana e una frase choc: “La padrona non vede l’ora”. Nonostante Yari Carrisi abbia cancellato la storia dopo pochi minuti, il danno era già stato fatto. Nella sua rubrica “C’è chi dice”, Giuseppe Candela ne ha proprio parlato, mostrando la foto e asserendo che la Lecciso è rimasta molto scossa dall’immagine. Ma, come mai Yari Carrisi ha pubblicato quella storia? Al momento non c’è dato sapere.

Yari Carrisi e il rapporto con Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è la compagna di Al Bano da ormai 25 anni, eppure, a quanto pare, i rapporti tra lei e Yari Carrisi, nato dall’unione tra il cantante e Romina Power, sono tutt’altro che idilliaci. In passato lo stesso Yari aveva detto di essere infastidito dalle dinamiche mediatiche legate alla Lecciso e di aver sospeso la propria carriera musicale proprio perché l’esposizione mediatica della famiglia aveva creato difficoltà alla sua etichetta.