Yemen, nuovo attacco degli USA

Gli Stati Uniti d’America con le loro forze armate hanno nuovamente fatto un attacco. In una sola settimana è accaduto già diverse volte. L’ultimo avvenimento è stato nella giornata di giovedì quando gli USA hanno colpito i ribelli Houthi, in Yemen.

Usa vs ribelli Houthi: il nuovo attacco

Stando alle notizie che circolano in rete, gli USA si sono serviti di due aerei appartenenti al nucleo della marina militare. Quindi hanno distrutto due missili antinave degli Houthi. La Centcom ha confermato l’attacco da parte degli Stati Uniti in Yemen.

Gli USA attaccheranno ancora?

Questo è ormai il quinto episodio nel giro in appena una settimana. Per questo ci si chiede, ci saranno dei nuovi attacchi? A rispondere è stato direttamente il Presidente Joe Biden che ha risposto in modo affermativo. E’ pur vero che gli Houthi non sembrano avere alcuna intenzione di mollare. I ribelli sembrano quindi mirare alle navi commerciali ma anche militari che navigano vicino al Mar Rosso. Nell’ultimo periodo, infatti, ci sono stati degli attacchi a non poche navi così, gli USA avevano iniziato ad attaccare in modo militare, circa una settimana fa. Fino ad ora, arrivando dunque a cinque attacchi.