“C’era sangue ovunque”, Yvonne Sciò rivela la verità su Naomi Campbell

Oggi pomeriggio, 21 marzo, Yvonne Sciò sarà ospite di La volta buona. L’ex protagonista di Non è la Rai ripercorrerà la sua carriera nel programma di Caterina Balivo. Pochi giorni fa, però, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere, dove ha rivelato dettagli sconvolgenti sul suo rapporto con Naomi Campbell.

Chi è Yvonne Sciò

Yvonne Sciò è un’attrice, modella e regista italiana. Dopo aver completato gli studi, ha intrapreso la carriera di modella nella seconda metà degli anni ’80, specializzandosi in particolare nell’intimo. La sua fama è esplosa grazie a una pubblicità del 1989 per la SIP, in cui interpretava una giovane innamorata che passava ore al telefono.

Nel 1990, ha fatto il suo debutto cinematografico con il film Stasera a casa di Alice, diretto da Carlo Verdone. L’anno seguente, è entrata nel cast di Non è la Rai, un programma televisivo dove ha condotto giochi telefonici per bambini e intrattenuto il pubblico, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama televisivo.

Dopo essersi trasferita negli Stati Uniti, ha continuato a lavorare nel settore dello spettacolo, prendendo parte a produzioni televisive e cinematografiche come La tata, La Femme Nikita e la miniserie Rose Red. Oltre alla recitazione, Yvonne ha intrapreso la carriera di regista, realizzando il documentario Roxanne e nel 2020 Seven Women, dove ha raccontato le storie di sette donne che l’hanno ispirata nel suo cammino professionale.

Nel 2024, ha ricevuto il Premio America dalla Fondazione Italia USA, un riconoscimento assegnato a chi ha contribuito a rafforzare i legami culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Yvonne Sciò e il no a Brad Pitt

In un’intervista a Storie di donne al bivio, Yvonne Sciò ha raccontato di aver rifiutato Brad Pitt, spiegando che, sebbene lui le piacesse, quando le chiese di uscire le sembrò una follia. Ha aggiunto che le sue amiche le dicono ancora oggi di essere stata stupida, poiché non si è mai sentita né bella né abbastanza interessante da poter piacere a qualcuno come lui.

“Incontrai Brad Pitt a una cena di amici americani e mi chiese subito di vederci. Non gli diedi nemmeno il mio cellulare. Pensai, ma ti pare che uno cosi vuole portare fuori proprio me? La seconda volta lo rividi alla festa degli Oscar di Vanity e fu ancora più esplicito. Mi disse: sei semplicemente meravigliosa. Mi invitò a cena e ancora una volta io mi ecclissai. Me ne sono pentita, ovviamente, ma sono fatta cosi”.

“C’era sangue ovunque”, Yvonne Sciò rivela la verità su Naomi Campbell



Nel 2005, ha accusato l’amica e collega modella Naomi Campbell di averla aggredita fisicamente durante un evento a Roma, a causa di un litigio riguardo a un vestito simile.

“Forse, quella sera era di cattivo umore. È alta due metri, muscolosa, io sono piccolina, me la sono ritrovata addosso, c’era sangue dappertutto. Eravamo amiche da anni, l’avevo raggiunta a Roma dove stava girando uno spot, ma lì disse che volevo rubarglielo: una follia. Le ho fatto causa soltanto perché volevo che si scusasse, ma non si è scusata”, ha dichiarato nell’intervista al Corriere della Sera.

Le conseguenze legali di questo episodio sono state favorevoli a Yvonne Sciò, con la giustizia che ha dato ragione alla modella e attrice italiana. Da quel momento, l’amicizia tra le due modelle è stata segnata da questa rottura. Nonostante ciò, entrambe hanno continuato le loro carriere nel mondo dello spettacolo, ma l’episodio ha senza dubbio lasciato un segno nelle loro vite personali e professionali.