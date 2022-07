Zanzare: come difendersi con le migliori soluzioni naturali

Consumare alcuni agrumi o frutti di bosco, evitare i ristagni di acqua, sono metodi e suggerimenti validi per tenere lontano le zanzare.

Oltre al caldo torrido e alle giornate asfissianti, al problema siccità, in estate vi è un’altra emergenza di cui occuparsi. Si tratta delle zanzare che, quest’anno, complice il caldo, sono in netto aumento. Per poterle allontanare da casa, vi sono una serie di rimedi e soluzioni a base naturali che funzionano molto bene.

Zanzare in aumento

Il caldo anomale di questa estate porta a dover fronteggiare anche un’altra emergenza che giunge proprio per le alte temperature. Si tratta, appunto, delle zanzare, insetti davvero fastidiosi e noiosi con il loro ronzio. Gli esperti della SIMA, acronimo di Società Italiana di Medicina Ambientale, sono molto preoccupati in merito.

Infatti, hanno lanciato un allarme sull’aumento sia delle zanzare, ma anche di altri insetti, in generale. I periodi torridi, le alte temperature non sono soltanto causa di incendi, ma anche dell’incremento di zanzare tigri, zecche, ecc. che entrano dalle porte o finestre lasciate aperte per far giungere un po’ di aria.

Questi insetti entrano nell’abitazione disturbando con il loro ronzio e causando anche una serie di pomfi che danno prurito e rossore. Le zanzare comuni tendono a uscire al calar del sole, ma ci sono alcune specie, come la zanzara tigre che tende ad agire anche in altri ambiti e fase del giorno, non solo durante le ore notturne.

Insomma, non è vero che questi insetti agiscono soltanto di sera o alla notte, ma ci sono specie di zanzare che agiscono anche durante il giorno, magari quando si è in giardino intenti a rilassarsi o a stare con gli amici all’aria aperta.

Zanzare: come difendersi

Per evitare l’incremento delle zanzare in casa o nel proprio giardino, diventa fondamentale proteggersi e difendersi con alcuni metodi e rimedi naturali che si rivelano particolarmente efficaci. Si può evitare la proliferazione di questi insetti prestando particolare attenzione ai vari ristagni di acqua perché proprio qui le femmine tendono a riprodursi.

Non ci sono ancora alcuni studi o scoperte scientifiche che lo attestino, ma sembra che alcuni cibi possano dare fastidio a questi insetti, per cui a causa dell’odore che emanano, se ne allontanano. Una alimentazione a base di agrumi, come limone e pompelmo oppure frutti di bosco o ancora peperoni permette di tenerle a distanza.

Tra i vari rimedi che molti già conoscono, vi è quello di coltivare o posizionare sui balconi e le terrazze della propria casa, delle piante che costituiscono un ottimo repellente naturale contro le zanzare. Alcune piante dall’odore forte come la citronella, la lavanda e il geranio, non sono molto gradite alle zanzare per cui si allontanano all’istante.

Molto importante anche cercare di tenere pulito il cortile e le aree nei dintorni da qualsiasi sterpaglia o immondizia in modo che non giungano e ricordarsi di tagliare l’erba facendo in modo che non cresca troppo. Si consiglia di svuotare i vasi e sottovasi di acqua in modo da impedire che si avvicinino.

Zanzare: il miglior rimedio

Per tenere lontane le zanzare dalla casa e dal giardino evitando che possano proliferare, oltre ai consigli forniti, la soluzione migliore, in base ai consumatori, è affidarsi a dei repellenti. Tra i tanti disponibili in commercio, il migliore è proprio Ecopest Home, che sfrutta gli ultrasuoni e l’interferenza magnetica tenendole a distanza.

Gli ultrasuoni di questo dispositivo costituiscono una sorta di barriera facendo sì che questi insetti, non solo si allontanino, ma neanche si possano avvicinare all’abitazione. In questo modo è possibile godere del relax e della tranquillità della propria casa. Un dispositivo efficace e sicuro, anche per il rapporto qualità prezzo.

E’ riconosciuto come miglior rimedio naturale contro le zanzare ed insetti in casa, grazie ai benefici,

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecologico, dal momento che non usa batterie che evitano di inquinare. Infatti, questo dispositivo a ultrasuoni necessita di essere collegato alla presa elettrica per cominciare a esercitare tutte le sue proprietà. Un repellente che protegge sia gli esseri umani, ma anche gli animali domestici fornendo una copertura a 250 metri quadrati e una protezione h24 per tutti i giorni della settimana.

Ecopest Home è silenzioso e non emette nessun tipo di odore. Non agisce soltanto verso le zanzare allontanandole da casa, ma anche nei confronti di altri insetti quali le blatte, le vespe, i calabroni e persino i roditori. È talmente efficace che si può collegarlo anche nella camera dei bambini senza rischi per la salute.

Una soluzione sana e una alternativa ai pesticidi e altri veleni che sono pieni di sostanze nocive per l’organismo.

Ecopest Home non si ordina nei negozi fisici o Internet, ma l’utente interessato deve digitare il sito ufficiale del prodotto, riempire il modulo in ogni parte con i dati e attivare la promozione di due dispositivi a 49,90€ invece di 98. Il pagamento è con Paypal, la carta di credito oppure i contanti direttamente al corriere alla consegna entro pochi giorni lavorativi.

