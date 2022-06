Zanzare estive in casa: come eliminarle definitivamente

Svuotare l'acqua dai vasi e dalle fioriere, usare oli essenziali a base di piante aromatiche aiuta a tenere lontane le zanzare estive dall'abitazione.

L’estate porta con sé allegria, spensieratezza, grigliate e cene con gli amici. A rovinare le serate in casa o in giardino, giungono però ospiti inattesi e fastidiosi, come le zanzare estive che possono disturbare con la loro presenza. Per eliminarle definitivamente è possibile usare rimedi naturali ed efficaci.

Zanzare estive in casa

Se vi è un aspetto delle belle giornate che molti odiano, è sicuramente la presenza delle zanzare estive che possono entrare in casa in qualsiasi momento, infastidendo e disturbando con il loro ronzio e rumore difficile da tollerare. A prescindere se si vive in città o in campagna, possono rappresentare un incubo per chiunque.

Per evitare che le zanzare estive entrino in casa è bene cercare di proteggere l’abitazione. Questi insetti entrano nell’abitazione perché attratti da particolari sostanze oppure odori che le attirano. Per questa ragione, è meglio anche evitare le creme e i profumi che hanno una aroma fruttato che, entrando in contatto con il sudore della pelle, sono sicuramente fonte di attrazione.

Le temperature particolarmente eccessive di questi giorni, insieme anche all’afa e all’umidità che sono una costante, sono un ambiente ideale per questi insetti che si intrufolano in casa da una porta o finestra lasciata aperta. Durante la stagione estiva, le condizioni ambientali ricreano quel microclima che è fondamentale per la loro proliferazione.

Sono in grado poi di individuare le prede grazie a una serie di fattori che sono percepiti dal loro infallibile fiuto. Per riuscire a vivere al meglio le giornate e i mesi a venire, bisogna imparare alcuni metodi e trucchi in modo da tenerle lontane facendo in modo che non si avvicinino alla casa.

Zanzare estive in casa: consigli

Sono tra gli insetti maggiormente fastidiosi durante la bella stagione. Si tratta delle zanzare estive che possono disturbare con il loro ronzio mentre si è affaccendati in diverse attività in casa. La cosa importante da sapere è che basta seguire alcuni utili consigli per tenerle alla larga e godersi una bella giornata sul terrazzo o giardino.

Non amano molto le erbe e i fiori profumati. Non tollerano rosmarino, lavanda, melissa, timo, ecc. per cui usare queste piante vicino alle finestre aiuta a scacciarle. Possono anche deporre le loro uova nell’acqua stagnante in un tappo di bottiglia o nei vasi, per cui si consiglia sempre di tenere sotto controllo queste zone, compreso anche altre fonti idriche per evitare che possano entrare in casa.

Si consiglia anche di svuotare tutti quegli oggetti e contenitori che contengono l’acqua, tra cui i sottovasi delle piante e dei fiori, ma anche fioriere, piscine, vasche per uccelli oppure contenitori per la spazzatura. Sono tutti luoghi strategici in cui le zanzare estive possono insediarsi e giungere in casa.

Dal momento che sono insetti che prediligono e cercano il calore, è consigliabile anche per tenerle a distanza tenere l’aria condizionata e il ventilatore in funzione se possibile. Un ventilatore che dona brezza può infastidirle e, quindi, fare in modo che si allontanino, così come l’uso di un dispositivo elettrico quale Ecopest Home.

Zanzare estive in casa: rimedio

