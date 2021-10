Zanzare in autunno: come allontanarle definitivamente

le zanzare in autunno sono ancora prolifiche per il cambiamento climatico e delle temperature, ma si possono allontanare con un rimedio efficace.

Con l’arrivo della stagione autunnale, si pensa che alcuni insetti siano solo un lontano ricordo, ma non è così. Tra gli insetti maggiormente presenti in questo periodo, vi sono anche le zanzare che possono infastidire. Cerchiamo di capire quali siano le cause delle zanzare in autunno e come fare per allontanarle in maniera definitiva.

Zanzare in autunno

Solitamente sopraggiungono nel periodo primaverile estivo, quando cominciano a impollinare i fiori, ma non è affatto raro trovare le zanzare in autunno. Sono insetti che si aggirano, non soltanto all’esterno, quindi tra le piante e i fiori, ma anche in casa. Le zanzare in autunno tendono a non essere particolarmente attive, ma sicuramente possono infastidire con il loro ronzio.

Il loro ciclo di vita nella stagione autunnale sta per giungere al termine, il che le porta verso la pausa invernale dove cominciano a svernare o deporre le ultime uova, come nel caso delle zanzare tigre che restano al sicuro fino ai prossimi caldi e temperature più miti. Sebbene l’estate sia finita, le zanzare in autunno si trovano ancora e sono più presenti di quanto si pensi.

Per allontanarle in maniera definitiva possono aiutare alcuni efficaci e utili rimedi naturali, quali piante repellenti che possono frenare la loro proliferazione e diffusione di questi insetti. Ci sono poi una serie di accorgimenti che è bene attuare e che possono sicuramente fare la differenza. Per esempio, sarebbe meglio evitare l’acqua nei sottovasi in quanto rappresentano una occasione ghiotta per le zanzare in autunno.

Tra i rimedi utili, oltre a Ecopest Home, si consigliano anche soluzioni a base naturale che permettono di tenerle alla larga, come alcuni oli essenziali a base di lavanda, limone, citronella da posizionare nei diffusori oppure in sacchettini profumati da tenere vicino che hanno un odore che risulta alquanto fastidioso per questi esseri.

Zanzare in autunno: cause

L’estate è ormai finita da alcuni mesi, ma a quanto pare le zanzare in autunno vi sono ancora e più prolifiche di quanto si pensi o si possa immaginare. L’estate troppo calda e prolungata con giornate soleggiate presenti anche nel mese di autunno è una delle cause principali per cui possono esserci le zanzare in autunno.

Il caldo anomalo delle ultime settimane e l’abbassamento delle temperature in questo ultimo periodo ha portato al proliferarsi delle larve di zanzare nelle acque stagnanti, ed ecco spiegato la ragione per cui vi sono le zanzare in autunno sia nelle abitazioni domestiche, ma anche tra le piante e gli alberi del giardino o del cortile.

Sebbene il calendario abbia mostrato la fine della stagione estiva, le zanzare sembrano non essersene accorte dal momento che proliferano tantissimo nel periodo autunnale. Le zanzare in autunno tendono a essere numerose anche perché con l’arrivo della stagione fresca e dei primi freddi, cercano scampo nelle case in modo da rifugiarsi dall’abbassamento delle temperature.

Il cambiamento climatico e le temperature un po’ più rigide del periodo autunnale porta le zanzare a cercare un riparo e un ambiente maggiormente favorevole, quale le abitazioni domestiche dove poter deporre le uova. Il mese di autunno porta con sé umidità e piogge, due fattori che si rivelano fondamentali per la zanzare tigre che in questo periodo comincia a deporre le uova. I cambiamenti di temperatura e l’umidità le portano a insinuarsi in casa.

