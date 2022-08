Zanzare in vacanza: come allontanarle definitivamente

Le zanzare in vacanza possono essere un disturbo per le proprie ferie, ma diversi rimedi naturali, oltre a un abbigliamento maggiormente consono aiutano

Può capitare, mentre si sta prendendo il sole al mare o passeggiando in campagna, di essere punti da una zanzara. A quanto pare, questi insetti agiscono in qualsiasi momento e luogo. Vediamo come tenere a distanza le zanzare quando siamo in luoghi di villeggiatura.

Zanzare in vacanza

Molti si stanno godendo il meritato riposo al mare o in montagna. Quando si è in vacanza, non è possibile dormire sonni tranquilli o rilassarsi perché le zanzare sono pronte.

Rischiano di diventare un vero e proprio tormento andando a compromettere la serenità della vacanza. Fondamentale è partire informati in modo da sapere come comportarsi e agire in queste situazioni.

Si tratta di insetti molto piccoli che agiscono sia durante il giorno che la notte interrompendo e ostacolando i pomeriggi al mare o in montagna. Se vi capita di sostare nei pressi di un lago, sicuramente si rischia di essere “invasi” da questi insetti.

Zanzare in vacanza: come fare

Se si decide di andare in vacanza in un luogo come il mare oppure in campagna o in campeggio, è fondamentale capire cosa portare con sé per evitare di farsi pungere dalle zanzare e cercare di tenerle a distanza.

Nel caso si optasse per le vacanze all’estero, in qualche paese tropicale, in cui questi insetti sono anche portatrici di virus, la soglia dell’attenzione deve essere maggiore e, in quei casi, è importante munirsi anche di un buon repellente.

È meglio scegliere un repellente che consenta una protezione di almeno 8 ore in modo da proteggersi. Per evitare che possano infastidire, si consiglia di mettere in valigia qualche indumento che non le attiri. Sono infatti raccomandati abiti freschi realizzati in lino o cotone.

Le zanzariere, i condizionatori e anche i ventilatori tengono lontano le zanzare, ma non sempre le strutture vacanziere o di villeggiatura hanno a disposizione questi strumenti. Stare lontano da fonti di luce ed evitare l’uso di torce sono ottimi repellenti antizanzare. Possono essere attratte dalle leccornie o dal dolce che si sta assumendo per cui è probabile che girino nelle vicinanze.

Zanzare in vacanza: rimedio naturale

