Zanzare: come vestirsi per non attirarle

Indossare abiti di colore chiaro, come il bianco evitando le tonalità scure quale il rosso e il nero permette di evitare di essere morse e le allontana.

L’abbigliamento, vestirsi in un certo modo è importante ed è un buon biglietto da visita. Forse non tutti lo sanno, ma il modo in cui ognuno si veste, determinati colori possono essere una fonte di attrazione per le zanzare che giungono a disturbare nella stagione estiva. Vediamo quali indumenti indossare per evitare che si avvicinino.

Zanzare: come vestirsi

Puntualmente, come ogni stagione, ecco giungere le zanzare che, non sono solo attratte da sostanze zuccherine presenti nel nettare e nei fiori, ma anche da sapori e profumi fruttati che le attirano. L’abbigliamento, il modo di vestirsi è un’altra delle possibili ragioni per cui si rischia di essere punti da questi insetti e dal loro fastidioso ronzio.

Gli indumenti che si indossano possono essere una fonte di attrattiva per questi insetti. In base a uno studio che è stato effettuato sembra che questi insetti siano molto attratti dalle tonalità scure, quindi il rosso, il nero, ma anche il grigio e il blu. I colori di abbigliamento come il kaki, il verde e il giallo attirano meno la loro attenzione.

I colori scuri sono fonte di attrattiva per le zanzare poiché sono in grado di intrappolare l’anidride carbonica del corpo, le tonalità chiaro, pastello tendono ad allontanare, non solo le api, ma anche le zanzare, appunto. Oltre che da particolari colori, sono anche molto attratte dall’acido lattico e urico.

Per questa ragione, quando si fa attività all’aria aperta si ha maggiore possibilità di andare incontro a un morso delle zanzare dal momento che sono attratte dalle sostanze contenute nel sudore, ma anche per l’aumentare della temperatura corporea. Siccome l’attività fisica tende ad aumentare la produzione di acido lattico, ecco che le zanzare agiscono maggiormente.

Zanzare come vestirsi: consigli

Sono sicuramente uno dei fattori negativi della stagione estiva e del caldo. Installare buone zanzariere è sicuramente una delle possibili soluzioni che permette di tenerle lontane e fare in modo che le zanzare non entrino in casa. Nel momento in cui si esce, è bene fare attenzione perché altrimenti si rischia di venire punti.

Può sembrare strano, ma anche l’abbigliamento, il modo di vestirsi e soprattutto determinati colori possono influire molto sulla presenza o meno delle zanzare nelle vicinanze. Amano molto i colori scuri, come il nero e il blu, per un doppio motivo. In primis, queste tonalità scure sono in grado di trattenere maggiormente il calore e poi riescono a individuare maggiormente l’essere umano.

I colori scuri permettono anche di sudare di più, quindi si risulta essere maggiormente “appetibili” per loro. Per non attirare le zanzare e trascorrere giornate piacevoli senza averle intorno, si consiglia di indossare degli abiti e indumenti nelle tonalità chiare o colori pastello. Per esempio, i colori come il bianco, il beige e il grigio le tendono a distanza.

In questo modo si è sicuri di terminare la serata in tranquillità senza il ronzio di questi insetti e la possibilità di essere punte. Per una maggiore certezza e sicurezza, si consiglia di aggiungere ai vestiti delle gocce di olio essenziale di timo, lavanda o basilico, odori sgraditi a questi insetti.

