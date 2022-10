Zaynab Dosso insultata: “Mi hanno detto ‘pu****a straniera’ e nessuno è intervenuto”

Zaynab Dosso è stata insultata a Roma, ma nessuno avrebbe reagito in sua difesa.

La velocista e primatista italiana dei sessanta metri piani Zaynab Dosso sarebbe stata insultata a Roma. La 23enne ha raccontato di essere stata apostrofata, per la precisione, come una “p****** straniera”. Zaynab si è lamentata sui social affermando che nessuno sarebbe intervenuto a difenderla, ma che anzi tutti i presenti sarebbero rimasti zitti al momento dell’offesa.

A detta dell’atleta alcuni avrebbero addirittura riso.

Zaynab Dosso: lo sfogo su Instagram

Su Instagram Zaynab Dosso ha raccontato che, mentre si trovava assieme ad altri atleti per una serata in compagnia, sarebbe stata fermata da una signora. La donna avrebbe chiesto a Zaynab e agli altri sportivi se avessero qualcosa da darle. Dosso scrive: “Le diciamo che ci di spiace, ma non avevamo nulla da darle”. La donna le avrebbe detto: “P****** straniera, tornatene al tuo paese”.

Zaynab ha precisato: “Non sono scioccata perché lei mi ha dato della p****** o per il fatto che mi dicesse di tornare nel mio paese, ma che tutti quelli intorno a noi erano in silenzio, alcuni addirittura ridevano”.

L’atleta: “Ho paura di uscire”

Zaynab Dosso ha aggiunto di non sentirsi tutelata: “Ora come ora ho paura ad uscire fuori, ma non perché qualcunoi possa farmi un atto discriminatorio, ma per l’indifferenza della gente”.

Ha poi fatto appello ai politici invitando chi ha vinto le elezioni a dare “un segnale forte contro il razzismo”.