Malore improvviso dopo cena, morto a 31 anni il biologo Enrico Panzera

Morto Enrico Panzera, il biologo che si adoperava per salvare le tartarughe.

È morto a soli 31 anni il giovane biologo Enrico Panzera. Il ragazzo ha avuto un malore improvviso dopo cena. Si adoperava per salvare le tartarughe. Il 31enne era l’anima del Museo di Calimera, noto centro di recupero delle tartarughe marine nella Grecia Salentina.

La struttura è stata chiusa per lutto. Enrico è morto lo scorso 15 ottobre. Come informa Repubblica, a ucciderlo sarebbe stata probabilmente un’emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo.

Morto Enrico Panzera: un malore dopo cena

Enrico Panzera ha avvertito un malore dopo aver cenato assieme alla sua famiglia. La pagina istituzionale dal Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento di Calimera informa: “Oggi è una bruttissima giornata per noi e per tutti quelli che ci sono accanto, il museo resterà chiuso oggi.

Nella notte il biologo Enrico Panzera ha perso la vita dopo un malore.

L’arrivo del 118

Dal Gazzettino si legge che Enrico era figlio del direttore Sandro Panzera del Centro recupero Fauna omeoterma. Dopo essersi sentito male sono intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Enrico, nonostante la giovane età, era un punto di riferimento per lo studio e la protezione delle tartarughe marine.