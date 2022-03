Zelensky, a quanto ammonta il patrimonio del presidente ucraino?

Tutto ciò che c'è da sapere sul patrimonio di Zelensky, il presidente dell'Ucraina.

L’inchiesta internazionale Pandora Papers ha fatto i conti in tasca anche a Zelensky, presidente dell’Ucraina. Il patrimonio di Zelensky ha cifre da capogiro ed è associato anche ad alcuni oligarchi ucraini ultramiliardari.

Il patrimonio di Zelensky

Aveva fatto notizia la villa da 4 milioni a Forte dei Marmi del presidente Zelensky.

Non è l’unico immobile dal valore milionario che è posseduto dal presidente ucraino. La fortuna di Zelensky è stata sicuramente la comunicazione. Di professione faceva l’attore ed era noto al mondo dello spettacolo ucraino per il programma satirico “Servant of the People“. Dietro il successo economico di Zelensky vi sono Serhiy Shefir e Ivan Bakanov.

Le società Offshore e i finanziatori

Zelensky e co. erano fondatori dello studio di produzione “Kvartal 95“.

Oltre a tale società, dall’indagine Pandora Papers, è risultato che i tre avessero altre società Offshore, dunque società registrate in base alle leggi di uno stato estero, ma che conduce la propria attività al di fuori dello stato o della giurisdizione in cui è registrata. Al di là di questo, lo studio Kvartal 95 ha iniziato a produrre per le stazioni TV di proprietà di Ihor Kolomoisky, miliardario ucraino con un patrimonio di 1,8 miliardi.

La lotta alla corruzione e la cessione di una società

Kolomoisky ha finanziato attivamente Zelensky nella sua campagna elettorale ed almeno 10 delle società Offshore di Zelensky, Sharif e Bakanov, ricevevano fondi dall’oligarca ucraino. Non ci sarebbe nulla di male in tutto ciò se Kolomoisky non fosse mai stato accusato di una frode multimiliardaria. Il presidente Zelensky ha fondato tutta la sua politica sulla lotta alla corruzione in Ucraina, per questo nel 2019 ottenne moltissimi voti.

Un mese prima delle elzioni, infatti, Zelensky aveva ceduto tutti i diritti di una società offshore, la Maltex Multicapital Corp., a Sherif.

Gli acquisti milionari delle società intestate a Zelensky

Sebbene abbia davvero combattutto la corruzione, l’indagine Pandora Papers ha scoperto che alcune società intestate a Zelensky e finanziate dal miliardario ucraino, hanno erogato soldi per l’acquisto di appartamenti di lusso che superano anche i 2 milioni nelle zone più esclusive di Londra. Non è chiara la cifra esatta del patrimonio di Zelensky, ma molto probabilmente il presidente ucraino è ultramilionario viste le cifre da capogiro spese per ville ed appartamenti.