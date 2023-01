Zelensky a Sanremo 2023, Amadeus conferma: "Non sapevo che l'avrebbe annunciato Vespa"

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarà presente, anche se ovviamente in via del tutto telematica, alla prossima edizione del festival di Sanremo.

L’annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato è stato lanciato da Bruno Vespa. Amadeus dà la sua conferma e dichiara: “L’intervento sarà registrato.”

Zelensky a Sanremo 2023, la conferma di Amadeus: “Non sapevo dell’annuncio di Vespa”

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Bruno Vespa ha fatto spoiler della presenza di Volodymyr Zelensky come ospite del prossimo festival di Sanremo. Personaggio particolarmente interessato alla notizia è senz’altro Amadeus, confermato anche quest’anno come conduttore del festival della musica italiana che, in qualche modo, è stato scavalcato da Vespa nel rendere pubblica questa notizia.

Il conduttore, però, ha dimostrato di non essersela presa per questo e ha commentato sorridendo: “Eravamo d’accordo che mi avrebbe fatto sapere, ma non aveva specificato che me lo avrebbe fatto sapere a Domenica In…”

Quando andrà in onda l’intervento di Zelensky?

Amadeus ha aggiunto anche qualche nuovo particolare a questa notizia, spiegando che l’intervento del presidente ucraino sarà registrato e facendo intendere quando ha intenzione di mandarlo in onda: “Mi ero sentito con Bruno Vespa la settimana scorsa e mi aveva detto di aver ricevuto la richiesta da parte di Zelensky di essere presente al Festival.

Sono felice di avere questo collegamento, che non credo sarà in diretta ma registrato, anche per permettere a noi, in base alla serata, di posizionarla e non avere problemi tecnici. È giusto che sia nella serata finale..”