Volodymyr Zelensky, intervenendo alla conferenza di Monaco, ha chiesto un rafforzamento immediato della difesa ucraina e il coinvolgimento diretto delle istituzioni europee nei negoziati. Secondo il presidente, senza garanzie di sicurezza credibili non è possibile tenere elezioni attendibili: la gente non voterebbe in un contesto ancora sotto attacco. Il discorso è arrivato mentre raid con droni e missili hanno colpito infrastrutture critiche in più regioni, incluse aree urbane come Kiev e Odessa, e mentre la diplomazia internazionale si prepara a una serie di incontri bilaterali e trilaterali.

Attacchi alle infrastrutture

Fonti ucraine e osservatori internazionali registrano raid mirati contro centrali elettriche, impianti logistici e reti di distribuzione. I danni hanno provocato interruzioni dell’energia e difficoltà nelle catene di approvvigionamento, aggravando la vita quotidiana dei civili e ostacolando la ripresa delle attività essenziali.

Diplomazia e prospettive negoziali

La massiccia partecipazione delle delegazioni europee a Monaco riflette la volontà di coordinare risposte politiche e militari. Nei prossimi giorni sono previste riunioni bilaterali e trilaterali volte a definire parametri di assistenza, meccanismi di monitoraggio e possibili forme di garanzia esterna. Le capitali dovranno decidere tempi e condizioni: non basta un impegno simbolico, servono protocolli operativi chiari.

La proposta di una tregua condizionata

Zelensky ha avanzato l’idea di un cessate il fuoco temporaneo, di circa due mesi, per permettere lo svolgimento di elezioni e di un referendum sulla pace. Ma ha chiarito che il voto sarebbe subordinato a condizioni precise: sicurezza per elettori e candidati, protezione delle infrastrutture e supervisione internazionale verificabile. Senza queste misure — ha avvertito — qualsiasi annuncio sulla data delle urne rischia di essere puramente formale.

Implicazioni pratiche

Organizzare consultazioni in tempo di guerra richiede soluzioni concrete: corridoi sicuri, sistemi di sorveglianza affidabili per osservatori internazionali, infrastrutture elettorali difendibili e canali logistici certificati per il trasporto di materiale. Serve una “due diligence” sulla sicurezza — con indicatori misurabili e procedure di escalation — prima di poter stabilire scadenze credibili. La conformità alle norme internazionali e la trasparenza nei processi saranno determinanti per ottenere il sostegno diplomatico ed economico necessario.

Il ruolo dell’Europa nei negoziati

Zelensky ha criticato l’esclusione parziale dell’Europa dai tavoli negoziali, definendola un errore: la presenza europea, ha spiegato, offre legittimità e bilancia le pressioni geopolitiche. Ha anche messo in guardia dal rischio che paesi con interessi divergenti possano essere sfruttati per indebolire il processo. Per questo, secondo il presidente, è essenziale un fronte europeo coeso e regole condivise per la negoziazione.

Aspetti militari, umanitari e logistici

Durante il suo intervento Zelensky ha mostrato mappe degli attacchi, sottolineando come la maggior parte dei raid abbia colpito servizi essenziali. Il risultato è una crisi energetica che peggiora le condizioni di vita e complica ogni fase di transizione politica. Il presidente ha ringraziato gli alleati per il sostegno materiale — in particolare per armi e rifornimenti — ma ha ribadito la necessità di rafforzare i canali logistici per garantire approvvigionamenti rapidi e continui.

Un commento ricorrente tra gli esperti riguarda la necessità di criteri tecnici e di controllo: Marco Santini, analista con esperienza nei mercati finanziari, osserva che le garanzie esterne saranno valutate in base alla capabilità militare, alla stabilità politica e alla capacità di adottare procedure di verifica indipendenti. In pratica, servono metriche chiare di rischio, verifiche indipendenti e meccanismi di escalation se la situazione si deteriora. Questo approccio «da due diligence» dovrebbe guidare anche le procedure regolamentari per i Paesi donatori.

Reazioni internazionali e prossime mosse

A Monaco sono intervenuti leader e rappresentanti di molti Stati; l’Unione europea ha confermato un piano di sostegno finanziario valutato in decine di miliardi. La Cina ha richiamato a una soluzione politica, mentre diversi Paesi occidentali hanno sottolineato l’impegno a non lasciare spazio a una rinascita militare della Russia. Le capitali europee discuteranno nei prossimi giorni gli aspetti operativi: due diligence finanziaria, meccanismi di finanziamento e procedure per il rapido rimpiazzo dei materiali danneggiati.

Sul fronte dei negoziati, sono attesi colloqui trilaterali che coinvolgeranno Kiev, Mosca e delegazioni statunitensi; l’esito di questi incontri potrebbe definire i contorni di eventuali cessate il fuoco temporanei e delle garanzie richieste da Kiev. Zelensky ha chiesto trasparenza e il coinvolgimento dell’Europa come condizione per avanzare verso soluzioni politiche sostenibili.

