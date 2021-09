11 settembre 2001, film e documentari in streaming ita sull’attacco alle Torri Gemelle

L'11 settembre 2001 è il giorno in cui è avvenuto l'attacco alle Torri Gemelle. Ecco una lista dei film e documentari in streaming più interessanti

L’11 settembre 2021 si commemorano i vent’anni dall’attacco alle Torri Gemelle, una delle più grandi tragedie della storia americana ma che ha sconvolto anche il resto del mondo. Vediamo insieme una lista dei film e documentari in streaming dedicati all’11 settembre 2001.

11 settembre 2001: l’attacco alle Torri Gemelle

La mattina di martedì 11 settembre 2001 quattro aerei di linea vennero dirottati da 19 terroristi che facevano parte di al Qaida. Due di questi aerei si schiantarono contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York, che caddero in poco più di un’ora e mezza.

Il terzo aereo si schiantò contro il Pentagono, in Virginia, facendo crollare la facciata Ovest dell’edificio, Mentre il quarto precipitò in un campo in Pennsylvania, grazie al gesto dei passaggeri che si rivoltarono contro i terroristi.

Questo fatto, che provocò la morte di quasi tremila persone, comportò l’inizio della “guerra al terrorismo”, in cui gli stati Uniti attaccarono l’Afghanistan col fine di sconfiggere al Qaida e uccidere il suo leader Osama bin Laden.

11 settembre 2001: gli eventi per i vent’anni dalla tragedia

Così come ogni anno, anche l’11 settembre 2021 New York onorerà la memoria delel donne e degli uomini vittime dell’attentato alle Torri Gemelle.

La cerimonia ufficiale sarà però aperta solo ai familiari delle persone che hanno perso la vita durante l’attacco, quindi sarà anche impossibile visitare il museo dedicato all’11 settembre. Nonostante questo, la città sarà comunque interamente dedicata a commemorare l’anniversario.

Estremamente toccante sarà il Tribute in Light, una cerimonia in cui due fasci di luce verranno stagliati verso il cielo nel posto in cui fino a vent’anni fa si trovavano le Torri Gemelle.

11 settembre 2001: i film in streaming sull’attacco

Tra i più importanti film che raccontano l’11 settembre 2001 si trova certamente “La 25° ora”, pellicola di Spike Lee con protagonista l’attore Edward Norton, che in un bellissimo monologo davanti allo specchio esprime tutta la rabbia e tutto lo sconforto americano dopo l’attacco alle Torri Gemelle.

Anche il regista Oliver Stone ha diretto un film sull’11 settembre, intitolato “World Trade Center”. In questo caso il protagonista è Nicholas Cage, e la pellicola non fa nessun riferimento alla politica, ma evidenzia solo il grande coraggio dei primi soccorritori.

Tom Hanks e Sandra Bullock sono invece i protagonisti di “Molto forte, incredibilmente vicino”, un film strappalacrime in cui un ragazzo è costretto ad affrontare la morte del padre, che nel momento dell’attacco si trovava all’interno di una delle torri.

11 settembre 2001: i documentari in streaming sull’attacco

Tra i documentari, il più avvincente e allo stesso tempo anche controverso è Fahrenheit 9/11, del 2004. Il regista Micheal Moore, in maniear neanche troppo velata, attacca ferocemente l’amministrazione Bush, accusata di aver quasi provocato l’attacco alle Torri Gemelle. Il regista vuole evidenziare il fatto che l’attentato sia stato mosso da motivi ben più profondi dell’odio di al-Qaida verso l’Occidente.

Molti sono poi i documentari in cui vengono analizzate le ore precedenti e immediatamente successive all’attacco, anche servendosi delle parole e delle testimonianze di chi ha vissuto l’attentato sulla propria pelle.