Un commesso di 36 anni è stato accusato di violenza sessuale su una 11enne in un negozio di Messina. Le indagini della polizia hanno ricostruito che l’uomo avrebbe seguito la minore in un’area priva di telecamere di sorveglianza e l’avrebbe palpeggiata. Il racconto choc della bambina ai genitori ha fatto scattare immediatamente le indagini.

11enne seguita e palpeggiata dal commesso di un negozio

Le indagini sono partite subito dopo la denuncia dei genitori della minore al Commissariato di Sant’Agata di Militello. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, dipendente di un emporio locale, avrebbe seguito la bambina in un’area del negozio priva di videosorveglianza e, approfittando della momentanea assenza dei genitori, l’avrebbe palpeggiata ripetutamente.

La vittima ha raccontato l’accaduto ai genitori, che hanno subito allertato la polizia. La Procura di Patti, coordinando le indagini, ha raccolto sufficienti elementi per richiedere l’adozione della misura cautelare, tuttora in fase di indagini preliminari nel rispetto del principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

11enne seguita e palpeggiata dal commesso: ai domiciliari l’uomo di 36 anni

Gli agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 36 anni, cittadino cinese regolare sul territorio italiano. L’indagato è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 11 anni. La misura cautelare è stata emessa dal Gip di Patti dopo che la Procura ha raccolto elementi indiziari ritenuti sufficienti a sostenere l’accusa.