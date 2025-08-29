Un caso di violenza ha scosso Tortoreto, piccolo comune abruzzese. Sette giovani sono stati fermati dopo aver picchiato brutalmente un 18enne e aver compiuto atti di violenza sessuale nei confronti di una donna. L’episodio ha generato sgomento nella comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla diffusione di aggressioni di gruppo tra ragazzi.

Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini.

Tortoreto, in sette picchiano un 18enne e abusano di una donna: le indagini

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Tortoreto, che hanno raccolto le testimonianze delle vittime e di alcuni testimoni, oltre a visionare i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona. Su richiesta della Procura della Repubblica di Teramo, il gip del tribunale ha disposto gli arresti domiciliari per tutti e sette gli indagati con le accuse di lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo.

Tortoreto, in sette picchiano un 18enne e abusano di una donna: la ricostruzione dei fatti

Una notte di terrore sul lungomare di Tortoreto, in provincia di Teramo, ha portato all’arresto di sette ragazzi di Sant’Egidio alla Vibrata, tutti tra i 18 e i 24 anni. Secondo le indagini, i giovani avrebbero prima picchiato un 18enne di Alba Adriatica e successivamente preso di mira una coppia di ventenni di Teramo intervenuta per difenderlo. Durante l’aggressione, approfittando della situazione, avrebbero molestato la ragazza della coppia prima di allontanarsi. I fatti risalgono al 12 luglio scorso, intorno alle 2.30, davanti a uno stabilimento balneare.