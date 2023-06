Ennesimo allarme migranti. Un barcone con a bordo circa 150 persone è a rischio al confine tra le zone sar italiana e maltese. A lanciare l’allarme sono i volontari di Alarm Phone: «Dicono di essere alla deriva e che l’acqua sta entrando nella barca».

Richiesta urgente di aiuto

«Abbiamo informato le autorità in Italia e in Grecia e chiesto loro di avviare un’operazione di salvataggio immediata» continua l’organizzazione. Fondata nel 2014, solo pochi giorni fa l’Ong aveva segnalato almeno 86 migranti in pericolo su un isolotto sul fiume Evros al confine tra Grecia e Turchia. A fine maggio 151 migranti sono stati soccorsi a Crotone dal pattugliatore Bojador della Guardia nazionale portoghese (operante nel sistema di sorveglianza di Frontex): 34 i minori tra loro, provenienti da Pakistan ed Egitto e senza alcun accompagnatore.

Continuano gli smistamenti al Sud

Avviato intanto lo sbarco frazionato di circa 900 migranti a bordo di diversi barconi soccorsi nel mar Ionio dalla nave Diciotti. La maggior parte di loro (circa 500) dovrebbe essere indirizzata a Reggio Calabria, i restanti 400 saranno divisi tra Messina e Catania. Nella città sicula già ieri sera sono sbarcati 250 naufraghi a bordo delle unità della Guardia costiera e di Frontex.