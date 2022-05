17enne travolto e ucciso da un poliziotto ubriaco, rilasciato l’agente

Sono scattati i domiciliati per il poliziotto che, per aver guidato completamente ubriaco, ha ucciso un 17enne che tornava a casa in scooter.

Il poliziotto di 28 anni che ha investito e ucciso un 17enne è stato scarcerato dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso. L’agente attualmente si trova agli arresti domiciliari ed è profondamente distrutto per ciò che è accaduto.

Scarcerato il poliziotto ubriaco che ha investito e ucciso un 17enne

Il poliziotto di chiama Samuel Seno ed ha 28 anni. Il reato di cui è accusato è quello di omicidio stradale. Samuel oltre ad essere un poliziotto è anche un rugbista. Ieri sera, 9 maggio 2022, dopo le 21:00 circa, Samuel Seno si era messo alla guida della sua auto causando un incidente con la moto di un 17enne che stava tornando a casa. Per il minorenne non c’è stato nulla da fare, per il poliziotto sono invece scattate le manette.

Le parole di Samuel Seno al suo avvocato

Samuel Seno ha intanto sentito telefonicamente il suo avvocato al quale avrebbe dichiarato: “Sono un uomo rovinato“. Sempre Seno ha affermato di non ricordare nulla dell’incidente. Il suo legale, l’avvocato Alessandro Canal, ha descritto Samuel Seno come una persona sconvolta che non riusciva a parlare.

L’arresto del poliziotto e l’autopsia sulla salma del minorenne

Samuel Seno stava guidando la sua auto in pieno stato d’ebrezza.

Dai risultati dell’alcol test si è scoperto che il suo tasso alcolemico era due volte superiore al limite imposto dalla legge. Per tale motivo, il Giudice per le indagini preliminati (Gip) ha convalidato il suo arresto con l’accusa di omicidio stradale. Per individuare la causa del decesso del 17enne, invece, la salma sarà sottoposta ad un esame autoptico giovedì 12 maggio 2022.

