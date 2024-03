Lo sapevate che oggi, 20 marzo, è la giornata mondiale della felicità? Andiamo a scoprire come mai è stata istituita, quando è stato fatto e tutto ciò che c’è da sapere in merito.

La giornata mondiale della felicità

Come vi stavamo dicendo, questo è un mercoledì molto speciale, non solo perché è il primo giorno di primavera dell’anno, ma anche perché si celebra la giornata mondiale della felicità. Per questa edizione del 2024, lo slogan che è stato scelto è Felici Insieme.

Le parole degli organizzatori

In merito alla giornata mondiale della felicità, gli organizzatori della stessa, in coordinazione con Action for happiness, hanno così spiegato:

In questo momento di incertezza e conflitti, il tema di quest’anno ci ricorda che la felicità duratura deriva dal sentirsi connessi agli altri e dall’essere parte di qualcosa di più grande.

La storia di questa giornata

Questo non è certo il primo anno in cui si celebra questa particolare giornata in tutto il mondo. La giornata della felicità, infatti, è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ormai nel 2012. Questo proprio perché la ricerca della felicità è un vero scopo per le persone, per l’intera umanità globale.