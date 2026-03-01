24enne stroncato da un arresto cardiaco durante una partita a Crova

Un 24enne è stato colto da arresto cardiaco durante una partita amatoriale a Crova e, nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto in elicottero a Novara, è deceduto

Un giovane calciatore di 24 anni, tesserato per la squadra locale del Crova, è deceduto dopo un arresto cardiaco occorso durante una partita amatoriale tra Crova e Livorno Ferraris, valida per il campionato CSI. L’episodio si è verificato al termine del primo tempo e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi presenti in campo e dei servizi di emergenza sanitaria. Le autorità locali e la società sportiva hanno avviato le procedure previste in questi casi e sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Come si sono svolti i fatti

Secondo le prime ricostruzioni, il malore ha colto il giocatore dopo l’inizio dell’intervallo. Il giovane si è accasciato all’arrivo agli spogliatoi, poco dopo il termine del primo tempo. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e, seguendo le indicazioni della centrale operativa, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’ambulanza con il medico a bordo. L’intervento dei sanitari è proseguito sul posto prima del trasferimento verso le strutture sanitarie competenti, dove è stato constatato il decesso.

Intervento immediato e procedure di emergenza

Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno eseguito manovre avanzate di rianimazione per stabilizzare il giocatore. Le procedure hanno incluso supporto ventilatorio e monitoraggio cardiaco continuo. Vista la gravità delle condizioni è stato richiesto l’elisoccorso, che ha permesso il trasferimento rapido al presidio ospedaliero più attrezzato della zona.

Trasporto e cure in ospedale

Il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, dove il personale ha proseguito con interventi intensivi e terapie d’urgenza. In reparto è stato avviato il protocollo per la rianimazione cardiochirurgica e il paziente è stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. Nonostante gli interventi del team sanitario, il 24enne è deceduto.

Tempi e esiti delle terapie

Dal momento del collasso fino al ricovero, il paziente è stato sottoposto a massaggio cardiaco sul campo e a manovre avanzate eseguite dal personale dell’ambulanza. Le procedure sono proseguite in degenza secondo le fasi previste dalla catena della sopravvivenza. Queste azioni rappresentano lo standard per l’arresto cardiaco, ma non sempre garantiscono un esito favorevole. Anche interventi tempestivi e tecniche avanzate possono risultare inefficaci a causa della gravità dell’evento clinico.

Reazioni della comunità e riflessioni

La morte del giovane ha suscitato profonda commozione nella comunità sportiva e tra i residenti locali. Gli operatori del settore e le associazioni richiamano l’attenzione sull’importanza di personale formato al primo soccorso e sulla disponibilità di dispositivi salvavita sui campi. In particolare, i club e le strutture sportive vengono invitati a dotarsi di defibrillatore e a prevedere protocolli di intervento rapidi. Le autorità sanitarie locali hanno annunciato verifiche sulle procedure adottate e sulle misure di prevenzione cardiovascolare negli sport amatoriali.

Prevenzione e formazione

La tragedia richiama l’attenzione sull’importanza di programmi di screening cardiologico per chi pratica attività sportiva, anche a livello non professionistico. Gli esperti del settore sottolineano la necessità di addestrare allenatori, dirigenti e compagni di squadra alle manovre salvavita. L’adozione diffusa di defibrillatori e la formazione al loro utilizzo possono ridurre i tempi di intervento e migliorare l’esito degli arresti cardiaci.

Prospettive future

Sarà compito delle autorità competenti, delle società sportive e delle strutture sanitarie valutare eventuali interventi organizzativi o informativi per limitare il rischio di eventi analoghi. Le verifiche annunciate dalle autorità sanitarie locali proseguiranno per accertare procedure e percorsi assistenziali. Nel frattempo, la comunità locale resta segnata dalla perdita di un giovane che partecipava attivamente alla vita sportiva del paese.