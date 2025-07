Tragedia a Otranto: 35enne muore in auto mentre aspetta la moglie sotto il so...

Tragedia a Otranto: 35enne muore in auto mentre aspetta la moglie sotto il so...

35enne muore in auto sotto il sole a Otranto mentre aspetta la moglie, con la figlia di 3 anni accanto. Indagini in corso.

Una tragedia ha colpito la comunità di Otranto: un 35enne è morto a causa di un malore, probabilmente provocato dal caldo intenso, mentre aspettava la moglie in auto sotto il sole cocente. Con lui c’era la figlia di appena 3 anni.

Tragedia in auto sotto il sole: 35enne muore mentre aspetta la moglie

Nel primo pomeriggio di martedì 23 luglio, un uomo di 35 anni ha perso la vita a Otranto mentre si trovava in auto con la figlia di tre anni, aspettando che la moglie terminasse il turno di lavoro in un albergo della zona. Il veicolo era parcheggiato in una zona esposta al sole cocente, in una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate.

Quando la donna è uscita dall’albergo, ha trovato il marito privo di sensi. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

35enne muore in auto mentre aspetta la moglie: le prime ipotesi

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un infarto, probabilmente scatenato dal caldo intenso accumulato all’interno dell’auto lasciata a lungo sotto il sole. La vittima, originaria della Sierra Leone, si trovava nel Salento per motivi familiari e lavorativi.

Con questo tragico episodio, salgono a sei i casi di decessi legati alle alte temperature registrati nel Salento nell’arco di pochi giorni. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini del caso.

La bambina di tre anni, presente durante la tragedia, è stata visitata dai sanitari ma fortunatamente non ha riportato conseguenze.