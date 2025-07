Il mondo della musica è in lutto: Ozzy Osbourne, leggendaria voce dei Black Sabbath e figura iconica dell’heavy metal, è morto all’età di 76 anni. Con lui se ne va uno dei protagonisti più influenti e controversi della storia del rock, capace di lasciare un’impronta indelebile con la sua voce inconfondibile e un’attitudine fuori dagli schemi.

Ozzy Osbourne e i Black Sabbath: il concerto che ha chiuso un’era

Il 5 luglio 2025, al Villa Park Stadium di Birmingham, si è tenuto quello che è diventato l’ultimo concerto di Ozzy Osbourne, pochi giorni prima della sua scomparsa. L’evento, intitolato “Back To The Beginning”, ha riunito per la prima volta dopo vent’anni la formazione originale dei Black Sabbath — Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward — nella città dove tutto era cominciato nel 1968.

La direzione musicale era stata affidata a Tom Morello, che aveva definito l’evento “il più grande spettacolo heavy metal della storia”. I biglietti, andati esauriti in pochi minuti nonostante i prezzi elevati, avevano permesso di raccogliere fondi destinati alla ricerca sul Parkinson e al sostegno dei bambini malati di Birmingham.

Nel momento più toccante della serata, i fuochi d’artificio avevano illuminato il cielo sopra Birmingham mentre oltre 40.000 persone salutavano Ozzy tra lacrime, cori e applausi. La sua voce, incrinata dall’emozione, era riecheggiata in tutto lo stadio durante l’ultima esecuzione di Paranoid, chiudendo simbolicamente un capitolo lungo oltre cinquant’anni.

In quell’occasione, Ozzy aveva detto di sentirsi in pace, definendo lo show il suo “regalo a Birmingham”. Parole che oggi, alla luce della sua morte, suonano come un addio consapevole e definitivo. Un momento storico che ha suggellato la fine di un’epoca e celebrato la grandezza di un uomo che ha cambiato per sempre il volto della musica.

Il Principe delle Tenebre è morto a 76 anni: l’addio a Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne è morto all’età di 76 anni. Figura leggendaria del rock e voce storica dei Black Sabbath, era noto in tutto il mondo come il Principe delle Tenebre. Negli ultimi anni aveva affrontato gravi problemi di salute che lo avevano costretto ad abbandonare in modo definitivo le esibizioni dal vivo. Al momento della sua morte era circondato dall’affetto dei suoi familiari.

La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia tramite una nota ufficiale:

“È con più tristezza di quanto le semplici parole possano trasmettere che dobbiamo comunicare che il nostro amato Ozzy Osbourne è morto questa mattina. Era con la sua famiglia e circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”.

Affetto dal morbo di Parkinson, Osbourne si era sottoposto a un intenso programma riabilitativo con l’obiettivo di tornare sul palco almeno un’ultima volta. Questo desiderio si è realizzato il 5 luglio scorso, durante lo spettacolo “Back To The Beginning” a Birmingham, un concerto-evento pensato come commiato ufficiale dai fan.