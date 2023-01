A 4 anni sa leggere e contare in 6 lingue: chi è Teddy, bimbo prodigio

Ha soli 4 anni ma è considerato da insegnanti, familiari, e dall’opinione pubblica della Gran Bretagna un vero e proprio prodigio.

Stiamo parlando di Teddy Huges, bambino di Portishead che ha stupito tutti con le sue doti intellettive e con la sua velocità di apprendimento.

Bimbo prodigio, cosa sa fare

Il piccolo Teddy ha imparato tutto da solo a leggere a contare, semplicemente giocando con il suo iPad o guardando la tv. Inizialmente, neanche i suoi genitori se ne erano accorti. Ultimamente, racconta la madre alla BBC, si è molto appassionato alle lingue e ai numeri.

Sempre secondo la donna, il bimbo prodigio sa contare fino 100 in sei lingue, oltre naturalmente la sua, l’inglese.

Bimbio prodigio, Teddy è il membro più giovane del MENSA

Un’intelligenza così non poteva certo passare inosservata. Il bimbo prodigio è diventato il membro più giovane del MENSA, un’associazione di cui possono fare parte solo persone che abbiano raggiunto e superato il quoziente intellettivo del 98% del resto della popolazione mondiale.

Per membri così giovani l’associazione offre supporto e contatti ai genitori, ma non compie ancora il test del Q.I.

Bimbo prodigio, le parole della madre

Teddy, però, rimane un bambino, inconsapevole della sua diversità. “Sta iniziando a capire ora che i suoi amici non sanno leggere. Ma è molto importante per noi tenerlo con i piedi per terra” precisa la madre. “Se sa fare queste cose complesse, bene. Ma lui la vede così: ‘Ok, so leggere, ma il mio amico sa correre più veloce di me’.

Tutti noi abbiamo dei talenti da sviluppare” conclude, conciliante.