Tenta sorpasso in autostrada ma investe cervo di 300 kg: auto distrutta

Un automobilista ha centrato in pieno il cervo in autostrada A28 durante un sorpasso. L’automobile è distrutta e il conducente è salvo per miracolo.

A28, auto tenta sorpasso e si schianta contro un cervo di 300 kg: grave il conducente

Nella mattinata di domenica 22 ottobre si è verificato un incidente sull’autostrada A28 nel Trevigiano. Un automobilista si è schiantato contro un grosso cervo di oltre 300 kg mentre effettuava un sorpasso tra Porcia e Fontanafredda, in Friuli-Venezia Giulia, in direzione di Conegliano. Il cervo ha sfondato la recinzione e superato il fossato che separa l’autostrada, andando a finire sulla carreggiata opposta mentre l’auto si stava avvicinando. L’impatto è stato inevitabile e devastante, catapultando l’animale sulla corsia di emergenza e lasciando la vettura distrutta.

A28, auto tenta sorpassa e si schianta contro un cervo: conseguenze sulla viabilità

In questo incidente il conducente fortunatamente si è salvato per miracolo, ma è rimasto completamente sotto shock. L’animale è rimasto ucciso nell’impatto. A causa della violenza dello schianto, ci sono state delle conseguenze sulla viabilità, ma sono state limitate grazie alla pronta risposta delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli addetti alla fauna selvatica di Fontanafredda, comune in provincia di Pordenone, che hanno preso in carico la rimozione della carcassa del cervo.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui