Nella note fra ieri e oggi si è verificato un pericoloso incidente stradale lungo l’autostrada A4 nel tratto tra Cavenago Brianza e Cambiago. Due veicoli sulla quale viaggiavano complessivamente quattro persone sono rimasti coinvolti: è servito l’intervento dell’elisoccorso per i feriti.

A4, incidente in autostrada: la dinamica del sinistro

Era da poco passata l’una della notte del 16 gennaio quando lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Cavenago Brianza e Cambiago al chilometro 154 in direzione Venezia, due automobili si sono scontrate. La dinamica del sinistro, al momento, non è ancora stata delineata: i carabinieri stanno lavorando per comprendere di chi siano state le responsabilità di quanto accaduto.

A4, incidente in autostrada: l’intervento dei soccorsi

Sulle prime, le condizioni di salute delle quattro persone coinvolte sembravano ancora più gravi di come poi si sono rivelate. Sul posto sono state inviate dall’Agenzia regionale emergenza urgenze le ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso in codice rosso. I quattro feriti sono stati tutti trasferiti in ospedale, dove si trovano ancora adesso: si tratta due uomini di 41 e 38 anni e di altre due persone di cui non sono state rivelate le generalità.