Fra gli oltre 500 i progetti di legge depositati spicca quello di Gasparri che presenta in Senato un ddl per riconoscere i diritti del concepito

Aborto, Gasparri (FI) presenta in Senato un ddl per riconoscere i diritti del concepito, l’azzurro che punta alla modifica del riconoscimento della capacità giuridica del nascituro, ma è bufera nel Pd. Il ddl presentato da Gasparri fa massa con gli oltre 500 i progetti di legge depositati in questo inizio legislatura alla Camera e al Senato, dato che se è vero che manca il governo la capacità legiferativa delle Camera è già operativa.

E fra quelli che stanno sollevando polemiche e divisioni c’è proprio quello presentato dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Ddl per riconoscere i diritti del concepito

Il ddl punta a modificare il riconoscimento della capacità giuridica del concepito. Le opposizioni hanno bollato il tentativo di Gasparri come “anti-abortista” ed invocano la conflittualità dello stesso con “la ratio alla base della legge 194”, il tutto con la “recidiva” di un secondo testo sempre di Gasparri con il quale si fa proposta di istituire la “Giornata del nascituro”.

L’azzurro è prolifico ed ha depositato 17 ddl al Senato, fra cui la modifica dell’articolo 1 del codice civile sul riconoscimento per i diritti del concepito e l’istituzione della “Giornata della vita nascente”.

La dem Malpezzi: “Non toccate la legge 194”

I dem dal canto loro sono insorti e la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi ha scritto su Twitter: “In Senato FI ripresenta il ddl per modificare l’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del nascituro.

Questa è la destra che ha a cuore la libertà delle donne, la destra che dice che non toccherà la 194. Inaudito“.