Gasparri “pompiere” rassicura: “Al Quirinale centrodestra unito”

Berlusconi si attende una considerazione non solo legata alle percentuali di voto in virtù della sua esperienza, al Quirinale il centrodestra sarà unito"

Maurizio Gasparri fa il “pompiere” e rassicura: “Al Quirinale centrodestra unito”. Il senatore di Forza Italia stempera i toni della polemica fra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e in una intervista al Messaggero spiega che i fatti di Palazzo Madama e gli screzi fra Cav e premier in pectore non sono fattori di destabilizzazione del centrodestra che si appresta a salire da Sergio Mattarella per le consultazioni.

Ha detto Gasparri: “al Quirinale e al governo arriveremo insieme, compatti, ci tengo a chiarire come è andata al Senato: negli ultimi giorni Berlusconi ha fatto aperture e passi di lato per l’unità del centrodestra”.

Gasparri: “Al Quirinale centrodestra unito”

Perciò secondo Gasparri lui “si aspettava lo stesso dall’altra parte. Gli è dispiaciuto ricevere veti. Nessun blitz, lui anzi ha partecipato al voto per dare un segnale. Alla seconda votazione eravamo pronti a votare La Russa“.

E ancora: “Appena iniziata la votazione Licia Ronzulli ha chiesto a tutti di partecipare, mettendo davanti la coesione”. Poi Fi non ha votato. Sui 17 voti che hanno permesso l’elezione di Ignazio La Russa il senatore azzurro ha detto: “Diciamo che quando c’è il voto segreto scattano sempre meccanismi di difesa“.

Appunti e polemica: il Cav come il Pupone

E i famosi appunti-offese del cav su Meloni? “Tenderei a derubricare la polemica.

Tutti in privato possiamo usare espressioni colorite. Con Meloni c’è un dialogo continuo, ovviamente non manca qualche differenza”. Poi una chiosa calcistica: “Berlusconi in alcune fasi attende, per la sua lunga esperienza e leadership politica, una considerazione non solo legata alle percentuali di voto. Dybala è un grande attaccante e giustamente ha i riflettori addosso. Totti quando gioca oggi segna meno, ma quando passa si ferma il traffico“.