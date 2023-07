Un nonno era solito praticare autoerotismo dinanzi alla nipote teenager e altre molestie, avvenute all’interno dell’appartamento in cui il 60enne abitava con la figlia e il genero. Come informa il Corriere della sera, l’uomo sarebbe stato solito effettuare anche palpeggiamenti sulla 14enne. Quando la ragazzina ha iniziato a minacciarlo dicendo che avrebbe riferito tutto alla madre, il nonno avrebbe cambiato atteggiamento, iniziando a comprare abiti e regali, come se volesse comprare il suo silenzio.

Tutto ciò non sarebbe servito e alla fine l’adolescente ha deciso di riferire quanto fosse costretta a subire alla mamma che ha denunciato tutto alla Procura, costituendosi parte civile nel seguente processo. Al termine del procedimento, il 60enne ha ricevuto una condanna di 6 anni e 11 mesi.

Uomo molesta nipote teenager: era ossessionato dalla ragazza

Un uomo sessantenne viveva a Roma con la famiglia della figlia, composta dal genero e da una nipote di 14 anni. Poiché era pensionato, trascorreva molte ore a casa insieme alla ragazzina, mentre la figlia e il genero erano al lavoro. Durante una di queste giornate, l’uomo ha cominciato a mostrare un interesse morboso verso la nipote e, approfittando del fatto che la casa fosse vuota, ha iniziato a molestarla con atteggiamenti sempre più ossessivi.

Ha provato a discolparsi

Il sessantenne è stato portato a processo dopo che la figlia si è costituita parte civile, accusandolo di molestie sessuali nei confronti della nipote. Inizialmente, l’imputato ha cercato di difendersi affermando che si trattasse di un malinteso, ma successivamente ha chiesto perdono alla nipote per le sue azioni.

Durante il processo, è stata richiesta una condanna a sette anni di carcere per violenza sessuale, insieme a un risarcimento alla parte civile. La condanna definitiva è stata emessa lo scorso 13 luglio ed è di sei anni e undici mesi di reclusione. Le motivazioni della sentenza verranno comunicate fra sessanta giorni.