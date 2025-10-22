La Polizia ha fermato l’uomo sospettato di aver accoltellato in strada a Bruzzano l’ex moglie, riducendola in fin di vita.

Questa mattina una donna è stata accoltellata nel quartiere Bruzzano, a Milano da un uomo che poi è fuggito in sella a uno scooter.

La donna ha riportato ferite al collo, al torace e all’addome ed è stata presa in carico dal trauma center. Le sue condizioni sono gravi. E’ partita subito la caccia all’uomo e, dalle indagini, i sospetti sono ricaduti subito sull’ex marito, risultato introvabile. L’uomo è stato poi fermato dalla polizia locale nel Parco Nord, il suo errore è stato quello di riaccendere il cellulare che aveva spento. In un cestino è stato ritrovato anche il coltello.

E’ stato fermato dalla polizia locale nel Parco Nord l’uomo sospettato di aver accoltellato una donna nel quartiere Bruzzano, nel Milanese. L’uomo arrestato è l’ex marito della donna, ovvero Luigi Morcaldi, di 64 anni. La coppia era separata da tre anni, con un figlio, che ora è in ospedale per assistere la madre. Morcaldi invece è sottoposto a interrogatorio negli uffici della polizia locale, dal pm Giovanni Tarzia, che coordina l’inchiesta assieme a Leonardo Lesti. Nel 2022 le forze dell’odine erano intervenute in casa per una lite in famiglia ma, da parte della donna oggi accoltellata, non vi era stata alcuna denuncia.