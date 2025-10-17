Una lite esplosa nel cuore di Ostia si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, un giovane romano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante un violento scontro in strada. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di un sospettato ritenuto coinvolto nell’aggressione.

Ostia, morto 19enne accoltellato dopo una lite in strada

È deceduto dopo ore di agonia Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni rimasto gravemente ferito durante una lite scoppiata nella tarda serata di mercoledì 15 ottobre nel quartiere di Nuova Ostia, a Roma.

L’aggressione è avvenuta in via Antonio Forni, all’incrocio con via Umberto Cagni, dove il giovane è stato colpito alla coscia destra con diversi fendenti, uno dei quali ha reciso l’arteria femorale. Subito soccorso dai sanitari del 118, Schiavello è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia e successivamente trasferito al San Camillo per un intervento chirurgico.

Nonostante i tentativi disperati dei medici di arrestare l’emorragia, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso, avvenuto intorno alle 21 di giovedì 16 ottobre nel reparto di terapia intensiva.

Ostia, morto 19enne accoltellato dopo una lite in strada: fermato un sospettato

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la lite sfociata nell’omicidio sarebbe nata per motivi legati al traffico di droga e avrebbe coinvolto più persone. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una discussione accesa degenerata in pochi minuti, culminata nell’accoltellamento del giovane, poi abbandonato in strada dai presenti.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero notato il corpo del ragazzo riverso a terra e hanno chiamato i soccorsi. I carabinieri della Compagnia di Ostia, coordinati dalla Procura di Roma, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando la presenza di telecamere nella zona.

Nelle ore successive alla morte di Schiavello, è stato fermato un sospettato ritenuto coinvolto nell’aggressione: su di lui pende l’accusa di omicidio.