A Canicattini Bagni, nel Siracusano, una donna è stata accoltellata dal suo ex compagno mentre stava uscendo dal lavoro. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e lotta per la vita. L’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato intercettato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. La Procura ha avviato le indagini.

Accoltella ex compagna fuori dal posto di lavoro: aveva già denunciato

La donna di 33 anni è stata gravemente ferita dal suo ex compagno, Paolo Passarello, 34 anni, di Avola, intorno alle 14 di oggi lunedì 13 ottobre. La vittima, colpita più volte all’addome e a un braccio, è stata soccorsa tempestivamente da colleghi e trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove, dopo due interventi chirurgici, resta in condizioni critiche, lottando tra la vita e la morte.

La vittima aveva denunciato l’ex per minacce poco più di un mese fa, a settembre, e la Procura di Siracusa coordina le indagini su questo grave episodio di violenza di genere.

Aspetta l’ex compagna fuori dal posto di lavoro e l’accoltella: lei in fin di vita, lui arrestato

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Passarello ha atteso la donna all’uscita della casa di cura dove lavora e l’ha aggredita mentre saliva in auto per tornare a casa. Dopo l’attacco, l’uomo sarebbe fuggito, ma è stato intercettato e arrestato dai militari della Compagnia di Noto con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini, supportate da telecamere di sicurezza e testimonianze, cercano di chiarire il movente dell’aggressione.