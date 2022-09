Accoltellato al cuore in un parcheggio e trovato dalla fidanzata: 30enne morto in ospedale

Accoltellato al cuore in un parcheggio, il 30enne è morto poco dopo il ricovero in ospedale a Padova.

A trovarlo agonizzante nel parcheggio dove avevano lasciato l’auto, è stata la fidanzata, ma, nonostante la corsa in ospedale, per Mattia Caruso non c’è stato nulla da fare.

Padova, una coltellata al petto e Mattia muore a 30 anni

Il 30enne è stato dichiarato morto poco dopo l’accesso in Pronto Soccorso.

La tragedia è accaduta domenica nel piccolo comune di Abano Terme, in provincia di Padova. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del comando provinciale.

Attenendoci alle ricostrunzioni e stando al primo esame effettuato dal medico legale, Mattia è stato colpito al cuore con una coltellata. L’accaduto si sarebbe consumato in pochi minuti nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre 2022: Mattia era residente a Albignasego ed era in compagnia della fidanzata con la quale aveva trascorso la serata in un locale, quando sono usciti per dirigersi alla macchina e far rientro a casa.

L’allarme lanciato dalla fidanzata

Infatti, a raccontare i dettagli della tragedia è stata proprio la fidanzata del 30enne che l’ha soccorso per prima: la ragazza ha raccontato che quando sono usciti, lei si è diretta alla macchina, mentre lui si è allontanato un attimo nel grande parcheggio. In quel momento probabilmente qualcuno ha aggredito Mattia e lo ha accoltellato, poichè Mattia è tornato in auto sanguinante. Quando la ragazza l’ha visto in quell stato ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti quanto prima i carabinieri accompagnati dai soccorritori del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale a Padova. tuttavia, come accennato all’inizio per Mattia non c’è stato molto da fare. I militari hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona con il fine di acquisire quanti più elementi possibili e rintracciare l’assassino.

I messaggi di cordoglio sui social

Molti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello del cugino: