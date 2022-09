Un tablet è improvvisamente esploso nelle mani di un bambino di 5 anni, che è stato ricoverato in ospedale a Padova.

Tablet esplode in mano a un bambino di 5 anni: ricoverato a Padova

Una giornata tranquilla stava per trasformarsi in una tragedia, in una casa di Padova.

Un tablet è improvvisamente esploso nelle mani di un bambino di 5 anni. L’episodio è accaduto domenica 25 settembre, intorno all’ora di pranzo, in un appartamento di via Tre Garofani. Fortunatamente si è concluso con solo qualche lieve ferita. Il piccolo era a casa con i genitori. Mentre loro preparavano il pranzo, lui giocava con il tablet. Il dispositivo è esploso proprio mentre era nelle mani del bambino. I genitori hanno subito soccorso il piccolo e si sono accorti che aveva ferite alle mani e al volto.

Il bambino è stato dimesso

I genitori hanno chiamato il 118 e sono subito arrivati un’ambulanza e i vigili del fuoco. Mentre il piccolo veniva assistito dai sanitari, i pompieri hanno messo in sicurezza il tablet e arieggiato i locali invasi dal fumo. Il bambino è stato portato al pronto soccorso pediatrico, ma fortunatamente sta bene e ha riportato solo lievi escoriazioni. Sono stati disposti anche accertamenti sugli occhi e sulle vie respiratorie e in seguito è stato dimesso ed è tornato a casa.

Sul luogo anche la polizia, che ha preso in custodia il tablet per gli accertamenti del caso.