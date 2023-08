Omicidio a San Giovanni in Persiceto, accoltellato dopo una lite per il cane:...

Omicidio a San Giovanni in Persiceto, accoltellato dopo una lite per il cane:...

Tariq Aziz Uttam è morto dopo una lite per il cane, finita in tragedia. L’omicidio si è consumato a San Giovanni in Persiceto e un 22enne è stato arrestato.

Accoltellato al cuore dopo una lite per il cane: arrestato un 22enne

Tariq Aziz Uttam, pachistano di origine, ha ricevuto una coltellata fatale al petto ed è morto dissanguato, a 30 anni. L’uomo è stato ucciso nel parchetto alle spalle del cimitero di San Giovanni in Persiceto. I carabinieri hanno arrestato il 22enne Yuri Fantini con l’accusa di omicidio volontario. Il giovane, operaio metalmeccanico incensurato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dietro la tragedia ci sarebbe un litigio ma gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica.

Accoltellato al cuore dopo una lite per il cane: la ricostruzione

Sembrerebbe che Tariq si fosse presentato in bicicletta al parco, dopo aver bevuto. Lì c’era un gruppo di ragazzi, tra cui il presunto aggressore con il cagnolino. L’animale sarebbe andato a urinare vicino al pachistano, che è andato in escandescenze. In quel momento Fantini non era presente, ma quando è tornato ha visto il 30enne che inveiva contro i suoi amici. A quel punto ha estratto un coltello e ha colpito la vittima con una coltellata fatale al cuore. Gli amici sono subito intervenuti e hanno contattato il 112 e il 118. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza. Quando sono arrivati i carabinieri, hanno sentito i ragazzi e il 22enne, che è stato arrestato.