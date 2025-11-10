Accordo bipartisan imminente per risolvere lo shutdown del governo statunitense

Negli Stati Uniti, la situazione si fa sempre più critica mentre il Senato si prepara a un voto decisivo che potrebbe concludere il lungo shutdown del governo, in corso da 40 giorni. Le notizie indicano che i senatori stanno esaminando un pacchetto di finanziamenti temporanei, presentato dai Repubblicani, che potrebbe riaprire le attività governative fino al 31 gennaio.

Questo sviluppo è emerso dopo che un gruppo di senatori democratici moderati ha raggiunto un accordo per riaprire il governo, a condizione che i Repubblicani si impegnino a votare sulle agevolazioni sanitarie in scadenza entro dicembre. Il senatore Angus King, uno dei protagonisti di queste trattative, ha dichiarato che i colleghi democratici ritengono che la situazione di stallo sia proseguita fin troppo a lungo.

Dettagli dell’accordo

Il pacchetto di finanziamenti prevede un prolungamento temporaneo delle operazioni governative e include risorse per programmi essenziali, come gli aiuti alimentari e il ramo legislativo, fino alla fine dell’anno fiscale. Tuttavia, l’accordo dovrà ancora essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti e successivamente firmato dal presidente Donald Trump, un processo che richiederà alcuni giorni.

Le conseguenze del shutdown

L’attuale shutdown ha avuto ripercussioni significative, con migliaia di voli cancellati e circa 750.000 dipendenti pubblici costretti a prendere ferie non retribuite. I dati di FlightAware mostrano che oltre 2.300 voli sono stati annullati, creando disagi, soprattutto negli aeroporti delle aree metropolitane di New York, Chicago e Atlanta.

Inoltre, l’assenza di fondi per il programma di assistenza alimentare Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ha messo in pericolo le provviste per 42 milioni di americani. Sebbene alcuni tribunali abbiano ordinato che i fondi SNAP vengano distribuiti durante il shutdown, la Corte Suprema ha sospeso uno di questi provvedimenti, sollevando ulteriori preoccupazioni.

Le reazioni politiche

Le reazioni all’accordo proposto sono varie: il senatore Richard Blumenthal ha affermato che voterà contro il pacchetto di finanziamenti, pur riconoscendo che ci potrebbe essere un supporto sufficiente tra i Democratici per farlo passare. La sua posizione riflette una preoccupazione diffusa tra i legislatori circa la mancanza di garanzie per una votazione concreta sulle agevolazioni sanitarie.

Le sfide future

Il shutdown è iniziato il 1° ottobre a causa di disaccordi sulle priorità di spesa. I Democratici hanno chiesto un’estensione delle agevolazioni sanitarie del Affordable Care Act (ACA), che hanno avuto un impatto significativo sulla copertura sanitaria di milioni di americani. La scadenza di queste agevolazioni è fissata per il 1° gennaio, e senza un intervento, i premi per le polizze sanitarie potrebbero aumentare drasticamente.

I Repubblicani sembrano disposti a considerare la questione in un secondo momento, ma i Democratici temono che una promessa di voto non sia sufficiente. Il senatore Tim Kaine ha affermato che l’accordo rappresenta un passo avanti, garantendo comunque una futura votazione per l’estensione delle agevolazioni sanitarie.

Alcuni Democratici di spicco, tra cui il leader Chuck Schumer, hanno manifestato il loro disappunto per il fatto che l’accordo non affronti direttamente la crisi sanitaria. Schumer ha sottolineato che la lotta per le agevolazioni sanitarie continuerà, mentre i Democratici della Camera dei Rappresentanti hanno già espresso la loro opposizione al pacchetto di finanziamenti.

Prospettive future

Con il voto in programma, la pressione aumenta su entrambi i lati del Congresso per trovare un accordo che possa riaprire il governo e affrontare le preoccupazioni urgenti degli americani. Se l’accordo verrà approvato, segnerà un importante passo verso la normalizzazione delle operazioni governative, ma le sfide politiche e le divisioni rimangono significative. La questione delle agevolazioni sanitarie rimane al centro del dibattito, e i legislatori dovranno affrontare queste problematiche nei prossimi mesi.